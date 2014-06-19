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Özkök ve Yalman'dan Balyoz kararı için ilk yorum: Çok memnunuz

Anayasa Mahkemesi'nin Balyoz Davası hakkında verdiği 'hak ihlali' kararını dönemin Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı değerlendirdi

19 Haziran 2014 11:41

Anayasa Mahkemesi, Balyoz Davası'nda sanıkların, dijital veriler ve sanık dinlenilmesiyle ilgili konularda haklarının ihlal edildiğine oy birliğiyle karar verdi. Dönemin emekli Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök, “Anayasa Mahkemesi’nin kararından memnun oldum. Her zaman söylemişimidir. Hukuka, yargıya güvenmeliyiz” dedi. Dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman da “Yüksek Mahkeme’nin kararından çok mutlu oldum. Dinlenmemiş olmamızın bir eksiklik olduğu Anayasa Mahkemesi’nce tespit edilmiş oldu” ifadelerini kullandı.

Balyoz Davası’nda ihlal kararının giderilmesi için sanıkların yeniden yargılanması gerekecek. Dönemin Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök ile dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Org. Aytaç Yalman kararı değerlendirdi.

Yüksek Mahkeme, Balyoz Davası kapsamında Anayasa Mahkemesine şu ana kadar yapılan 230 başvuruyu birleştirerek görüştü.

Başvurularla ilgili tek dosya üzerinden karar veren Yüksek Mahkeme heyeti, dijital deliller ve tanık dinlenilmesiyle ilgili konularda sanıkların haklarının ihlal edildiğine oy birliğiyle karar verdi.

Anayasa Mahkemesinin ihlal kararının giderilmesi için sanıkların yeniden yargılanması gerekecek. Karar, genel kurulun 17 üyesinin oy birliğiyle alındı.

 

Hilmi Özkök: Memnun oldum

 

Anayasa Mahkemesi’nin Balyoz davasında yeniden yargılamaya neden olabilecek kararını Milliyet’e değerlendiren dönemin emekli Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök, “Anayasa Mahkemesi’nin kararından memnun oldum. Her zaman söylemişimidir. Hukuka, yargıya güvenmeliyiz” dedi.

Anayasa Mahkemesi, Özkök’ün mahkemece dinlenmemiş olmasını hak ihlali saydı. Balyoz davası sanıkları Özkök’ün dinlenmesi için, başvuruda bulunmuş ancak mahkeme gerek görmemişti.

Sanıkların başvurduğu dönemde, Özkök, “Mahkeme davet ederse elbette gider konuşurum. Ancak sanık veya sanık yakınlarının davetiyle gitmem doğru olmayabilir. Nitekim Işık Koşaner paşa mahkemede hazır bulunmasına rağmen mahkeme heyetince dinlenme talebi kabul edilmemişti. Bu nedenle mahkemeden davet beklemenin daha doğru olacağı düşüncesindeyim” diye özetlenebilecek bir değerlendirme yapmıştı.

 

Yalman: Üzerime düşeni yaparım

 

Mahkemece dinlenmemiş olması Anaya Mahkemesi’nce Balyoz davasında hak ihlali olarak değerlendiren dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman, “Yüksek Mahkeme’nin kararından çok mutlu oldum. Dinlenmemiş olmamızın bir eksiklik olduğu Anayasa Mahkemesi’nce tespit edilmiş oldu” dedi.

Yalman, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Arkadaşlarımız çok zor şartlar altında, çok uzun süre sıkıntı çektiler. Biz de birçok sıkıntı çektik. Bu nedenle Anayasa Mahkemesi’nin verdiği karar beni çok sevindirdi. Ben mahkemede dinlenmek için girişimde bulundum. Ancak mahkeme böyle bir ihtiyaç duymadı. Bunun şimdi hak ihlali olduğuna karar verilmiş olması yargılama sürecindeki eksikliği ortaya koymuş oldu. Ben üzerime düşen bir görev olursa yapmaya hazırım. Yüksek Mahkeme’nin kararı sonrasında nasıl bir yol izlenecek onu tam bilmiyorum. Ama sanıyorum uygun bir zamanda bu kararın gereği olarak üzerime düşen bir görev olursa onu memnuniyetle ifa ederim.”

Anayasa Mahkemesi, Devrimci Karargâh Örgütüne yardım suçundan 15 yıl 4 ay 5 gün hapis cezası alan, Oda TV Davası kapsamında yargılaması devam eden eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın haklarının ihlal edildiğine karar verdi

Yüksek Mahkeme heyeti, 4 yıldır tutuklu bulunan Hanefi Avcı’nın bireysel başvurusunu da sonuçlandırdı. Heyet, Avcı'nın haklarının ihlal edildiğine karar verdi.

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