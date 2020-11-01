Ertuğrul Özkök’ten İzmir milletvekili Binali Yıldırım yorumu: Belediye başkanlığı seçimi kaybetmesine rağmen şehirle ilişkisini hiç kesmedi

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, İzmir’deki yıkıcı depremin ardından bölgeye giden AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın “2014'teki yerel seçimleri kaybetmesine rağmen şehirle hiç ilişkisini kesmediğini” söyledi ve “Bu tavrı içimi ısıtıyor” dedi.

Özkök, İzmir’deki depremin ardından 5 bakan ile birlikte İzmir’de basın toplantısı düzenleyen Binali Yıldırım’la ilgili şunları söyledi:

Cuma akşamı İzmir’deki enkaz kaldırma çalışmalarını izlerken içimi açan bir tabloyla karşılaşıyorum. Eski Başbakan Binali Yıldırım İzmir’e gelmiş... O gün Afyonkarahisar’daymış... Öğretmen eşi Semiha Hanım bir süredir “81 ile anaokulu” projesini gerçekleştirmek için çalışıyor. Bu proje çerçevesinde Afyonkarahisar’da bir anaokulunun açılışını yapıyormuş.

İzmir’deki depremi öğrenince şoförüne “Hadi İzmir’e gidiyoruz” demiş... Bir İzmirli olarak Binali Bey’in bu tavrı benim çok içimi ısıtıyor. Girdiği belediye başkanlığı seçimini kaybetmesine rağmen İzmir’le ilişkisini hiç kesmedi.

Bu arada gece Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’le de bir araya gelmiş. Aralarında güzel bir ilişki var. Bu diyalog da insana iyi geliyor.... Dün Binali Bey’le biraz sohbet ettim. İkimizin de görüşü aynı. Ucuz atlatılmış bir felaket bu. “Sayın Başbakanım Allah İzmir’i seviyormuş” dedim...

Binali Yıldırım, 2014 yılında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için girdiği yarışı Aziz Kocaoğlu’na karşı kaybetmişti.

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