Özkök: Partili Cumhurbaşkanı’nın parti ve Cumhurbaşkanlığı şapkaları birbirinden ayrılacak mı, mahkeme kararlarında bunu göreceğiz

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Ankara 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nin geçen hafta aldığı bir karar atıfta bulunarak, "CHP’li Engin Özkoç’un dokunulmazlığını kaldırmaya yönelik sözleri, Cumhurbaşkanı’nın AKP Parti kurulları önünde yaptığı bir konuşmaya cevaptı. Bu durumda dava hangi madde üzerinden açılacaktır? Bence mahkemenin bu kararı çok ilginç bir tartışmayı başlattı." düşüncesini dile getirdi.

Özkök, "Ankara 46’ncı Asliye Ceza Mahkemesi geçen hafta çok ilginç bir karar aldı.Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre mahkeme Cumhurbaşkanı’na hakaretten yargılanan bir sanığa ceza verdi ama bu ceza ilginçti. Hâkim sanığa cezayı Türk Ceza Yasası’nın 299. maddesinde düzenlenen 'cumhurbaşkanı’na hakaret' suçundan değil, 125. maddedeki 'hakaret' suçundan verdi. Gerekçesine de şunu yazdı: 16 Nisan 2017’deki referandumdan sonra Cumhurbaşkanı’nın tarafsızlığı hukuken ortadan kalkmıştır. Sanık, Erdoğan’a Cumhurbaşkanlığı sıfatıyla yaptığı icraatlarından dolayı değil, siyasi bir kişilik, parti başkanı olarak gerçekleştirdiği eylemler nedeniyle hakaret suçunu işlemiştir. Cumhurbaşkanlığı makamı TCK’nın 299’uncu maddesi ile özel bir korumaya alındı. Ama bir parti genel başkanı için bu tür bir özel korunma yok. Bu durumda, mesela Cumhurbaşkanı’nın AKP kurullarında, partinin grup toplantısında veya mitinglerinde yaptığı konuşmalara verilen cevaplar hangi madde üzerinden değerlendirilecektir." ifadesini kullandı.

Özkök yazısında şunları kaydetti:

Mesela CHP’li Engin Özkoç’un dokunulmazlığını kaldırmaya yönelik sözleri, Cumhurbaşkanı’nın AKP Parti kurulları önünde yaptığı bir konuşmaya cevaptı.

Bu durumda dava hangi madde üzerinden açılacaktır?

Bence mahkemenin bu kararı çok ilginç bir tartışmayı başlattı.

Partili Cumhurbaşkanı’nın parti ve Cumhurbaşkanlığı şapkaları birbirinden ayrılacak mı?

Mahkeme kararlarında bunu göreceğiz.

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