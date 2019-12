Özkök: Öcalan'la kim görüşüyor?

T24 - Ertuğrul Özkök, dünkü yazısında Abdullah Öcalan'ın avukatlarının iddialarına yer vererek, Öcalan'la devletin ve askerlerin görüştüğü bilgisini aktardı. Özkök, TSK'nın kendisini telefonla arayarak "Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bununla hiçbir ilişkisi yoktur" denildiğini söyleyerek "Devlet de görüşmüyorsa, Öcalan'la kim görüşüyor" sorusunu sordu.



Özkök'ün Hürriyet gazetesinde bugün (16 Aralık 2010) yayımlanan yazısı şöyle:





Dün öğle saatlerinde Genelkurmay İletişim Daire Başkanı Tuğgeneral Tayyar Süngü aradı.



Adını işittiğimde neden aradığını tahmin ettim.

Dünkü yazımla ilgiliydi.

Dünkü yazımda Abdullah Öcalan’la “devlet” adına konuşan heyette askerlerin de bulunduğunu yazmıştım.

Bu bilgiyi Öcalan’ın avukatlarının sözlerine dayanarak aktarmıştım.

Avukatlar, “devlet” adına bazı kişilerin Öcalan’la düzenli olarak görüştüklerini söylemişti.

Öcalan, heyette kimlerin bulunduğuna dair somut bilgi vermemişti.

Ancak avukatların onun bazı sözlerinden çıkardığı sonuca bakıldığında, heyette sadece MİT mensupları yoktu.

Benim sorum üzerine, “askerlerin de bulunduğunu” belirtmişlerdi.

Tuğgeneral Süngü, söze şöyle başladı:

“Bugünkü yazınızdan şöyle bir anlam çıkıyor. Devlet terör örgütünün başı ile görüşüyor. Bu görüşmede askerler de var.”

Devamı aynen şöyle geldi:

“Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bununla hiçbir ilişkisi yoktur.”



Askerlerin açıklamaları her zaman çok net olmuyor.

Ben, “Bu görüşmelere katılan asker yoktur” şeklinde bir açıklama beklerdim.

O nedenle “Hiçbir ilgisi yoktur” sözünün tam olarak ne anlama geldiğini biraz daha açmak gerekir diye düşünüyorum.

Şimdi İmralı tablosuna bir bakalım.

Askerler, “Biz bu işte yokuz” diyor.

Ak Parti hükümeti, başından beri siyasi olarak bu işin sorumluluğunu yüklenmiyor.

Ortada hep bir “Öcalan’la devlet görüşüyor” lafı dolaşıyor.

Peki Allah aşkına İmralı’da “Öcalan’la kim görüşüyor?”

Ankara’dan gelen tek cevap şu:

“Devlet görüşüyor...”

Kimmiş bu “devlet”?

Her konuda “Siyasi sorumluluk bende” diye böbürlenen parti mensupları, bakanlar nerede?

Başbakan her konuyu “benim’leştirerek” konuşuyor.

“Benim bakanım”, “benim başkanım”, “benim memurum”...

O zaman nerede bu Öcalan’la görüşen “benim devletim”...



Öyle anlaşılıyor ki, Ankara’da Kürt sorununu çözecek “siyasi cesaret” henüz yok.

İktidarın siyaseti şu strateji üzerine konulmuş:

Yarın bir gün konu çözüme kavuşursa, “Benim hükümetim çözdü”.

Riski varsa, “Kimsesiz devletin marifeti”...

Bakın size çok net bir şey söyleyeyim.

İşi böyle “kimsesiz” bir devletin sırtına yüklemeye kalkarsanız, Kürt sorunu kesinlikle çözülmez.

Siz karışmazsanız, o “kimsesiz devletin kimsesiz adamı” niye elini taşın altına soksun.

O adam görmüyor mu; bundan 10 yıl önce “kimsesiz devlet” adına iş yapan insanlar bugün mahkemelerde sürünüyor.

Önüne gelen siyasetçi, köşe yazarı, o insanların yakasına yapışıp, “Hesap ver” diye bağırıyor.

Bugün siz bu işin siyasi riskini almazsanız, “kimsesiz devletin” içinden bu riski alacak insanlara da ben enayi gözüyle bakarım.



Ben şunu bilirim: İktidardaki parti, siyasi riskini almadan, açık açık adını koyarak, elini taşın altına koymadan Kürt sorununu çözemez.

Ankara’da kime sorsanız “Vallahi ben yokum” diyor.

Öyleyse İmralı’da kim var?

Biz burada çıkıp, riskini alıp, cesaretle, açık açık “Gerekirse Öcalan’la da görüşün ve çözün” diye yazıyoruz.

Peki ama hani nerede o, askeri sindirmiş, medyayı susturmuş, her fırsatta “milli irade” diye haykıran sivil ve demokrat güç...

Bir yandan diyeceksiniz ki, bu Türkiye’nin sorunudur. Öte yandan karşımıza her gün yeni “Dolmabahçe sırları” gibi “İmralı sırları” çıkaracaksınız.

İmralı’da Öcalan’la kim görüşüyor?

Galiba bunu öğrenmek için “sivil kozmik oda”ya girmemiz gerekecek.

Veya işimiz WikiLeaks’e kaldı.