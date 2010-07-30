Özkök: Korgenerali 2 yıl önce öğrendim

T24 - Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, “Balyoz” davasında haklarında yakalama kararı verilen bazı askerlerin terfi edilmemeleri için önlerinin kesilmeye çalışıldığını savundu. Özkök, “TSK tahrik ediliyor” dedi.



Özkök, "Balyoz" davasıyla ilgili şunları söyledi: “Bu insanlar kaçmıyor, biraz vicdanlı olmak lazım. Burada uygulanan yöntemlerin hiçbirisi Deniz Feneri davasında uygulanmadı. Haklarında iddialar kanıtlanırsa hapse de girerler, ona söyleyecek bir şey yok. Ama bu insanların çoğu basın yoluyla suçluluğu kabul edilmiş bir hava yaratıldı.



Yargıya giden herkesin suçlu olması anlamına gelmiyor. Böyle bir şey varsa, mutlaka Türkiye bu darbe psikozunu üzerinden atmak zorunda. Bunu atıyor ama sivil darbe psikozunu da üzerinden atmak zorunda.



Bu davaların uygulanması sırasında birçok insanın kafasında sivil darbe yapıldığı konusunda fikirler oluşmaya başladı. Dışarıda da çok ciddi gazetelerde eleştiriler okudum. İçeride 500 günden beri yatıyorlar, zaten cezalandırmışsın adamları.





Böyle plan varsa ne olacak?



Darbe girişimi ile suçlanan askerlerin görevlerini devam ettiriyor olması yargıda bir tutuklama sebebi olarak görüldüğü izlenimini yarattı. Şura öncesinde bu kararların çıkması bu niyeti artık açıkça gösteriyor. Bunların önüne kesmek var. Eğer böyle bir plan varsa ne olacak? Allah aşkına TSK’da bunlar gidince yerlerine gelenler daha mı şey olacak?





'Korgenerali 2 yıl önce öğrendim'



Benim Silahlı Kuvvetler’le hiçbir ilişkim yok. Rütbeye göre orgeneral mi, korgeneral mi daha yüksek bundan iki yıl önce öğrendim. Benim TSK içinde bir istihbaratım yok ama görüyorum ki ordu tahrik ediliyor.





'Bir yandan acayip işler oluyor'



Türk ordusu, çok kritik bir dönemde görev yapıyor. Güneydoğu’da olaylar nereye gideceğini tahmin etmediğimiz bir noktaya geldi. Referandum kampanyasındayız. Bir yandan da acayip işler oluyor.”





