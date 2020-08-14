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Özkök: Gazeteci olarak, denize girmek ve Muharrem İnce'nin basın toplantısını izlemek şeklinde önümde iki yol vardı; bir saniye bile düşünmedim denize girdim

14 Ağustos 2020 09:24

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, gazeteci olarak dün sabah Muharrem İnce'nin basın toplantısını izlemek ve denize girmek olarak önünde iki yol olduğunu, denize girmeyi tercih ettiğini yazdı.

"Hayat her gün bir tercihtir" diyen Özkök, "Mesela dün sabah... Önümde iki yol vardı gazeteci olarak... Bütün kanalların canlı yayınladığı Muharrem İnce’nin basın toplantısını izlemek veya sadece ben olarak denize girmek.  Bir saniye bile düşünmedim denize girdim..." ifadesini kullandı. 

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Eski CHP Yalova Milletvekili ve partisinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, yeni parti kuracağı iddialarını ilişkin açıklama yapmış ve 'Memleket Hareketi'ni paylaştığını duyurmuştu. 

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