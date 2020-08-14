Özkök: Gazeteci olarak, denize girmek ve Muharrem İnce'nin basın toplantısını izlemek şeklinde önümde iki yol vardı; bir saniye bile düşünmedim denize girdim

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, gazeteci olarak dün sabah Muharrem İnce'nin basın toplantısını izlemek ve denize girmek olarak önünde iki yol olduğunu, denize girmeyi tercih ettiğini yazdı.

"Hayat her gün bir tercihtir" diyen Özkök, "Mesela dün sabah... Önümde iki yol vardı gazeteci olarak... Bütün kanalların canlı yayınladığı Muharrem İnce’nin basın toplantısını izlemek veya sadece ben olarak denize girmek. Bir saniye bile düşünmedim denize girdim..." ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın

Eski CHP Yalova Milletvekili ve partisinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, yeni parti kuracağı iddialarını ilişkin açıklama yapmış ve 'Memleket Hareketi'ni paylaştığını duyurmuştu.

TIKLAYIN | Yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce: 4 Eylül'de Sivas'ta olacağız, Memleket Hareketi'ni hep birlikte başlatacağız