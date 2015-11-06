Özkök: Erkekliğimi kurtaracaksa şimdiden Erdoğan'ı başkan, AKP'yi 2023'e kadar iktidar kabul ediyorum

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, 5 Kasım 2015’te köşesinde yayımlanan “O kazandı ama ben haklıydım” başlıklı yazısında seçim şokundan kaynaklanan uykusuzluk yüzünden halk arasında şişmanlık olarak bilinen obeziteye doğru ilerlediğini söylemişti. Bugün yayımlanan yazısında desteklidiği politikacının kaybetmesinden kaynaklı testosteron düzeyinin düşebileceğini söyleyen bir çalışmayı referans vererek “Erkekliğimi kurtaracaksa, daha şimdiden Erdoğan’ı başkan, AKP’yi de 2023’e kadar iktidar kabul ediyorum” dedi.

"Seçim şokunu sevişerek atlatabileceğini sanan salak alfa erkekleri görüyorsunuz değil mi?" diye soran Özkök, "Sadece seçimi kaybetmediniz, erkeklik de gidiyor" ifadesini kullandı.

Özkök’ün Hürriyet gazetesinin bugünkü (6 Kasım 2015) nüshasındaki “Milli olmak” başlığıyla yayımlanan yazısından ilgili bölüm şöyle:

Sadece obez olmayacağım... Erkekliğim de gidecekmiş, hatta gitmiş bile olabilir

PTSDS’yi (Postravmatik Seçim Düzensizliği Sendromu) atlatmak için yaptığım çalışmalar her gün yeni bir felaketin habercisi oluyor.

Dün, bu sendromun yarattığı etki yüzünden 1.5 kilo aldığımı ve obezite tehlikesi ile karşı karşıya kaldığımı yazmıştım.

Meğer felaketler tek başına gelmezmiş, daha da beteri varmış.

Radikal gazetesi psikoloji yazarı Defne Eraslan aynen şunu yazıyor: “Yapılan çalışmalar, tuttukları politikacı kaybettiği zaman, erkeklerin testosteron düzeylerinin bile bir süre bu durumdan etkilendiğini gösteriyor.”

* * *

Seçim şokunu sevişerek atlatabileceğini sanan salak alfa erkekleri görüyorsunuz değil mi?

Sadece seçimi kaybetmediniz...

Erkeklik de gidiyor.

* * *

Öyleyse ne yapacağız?

Psikolog arkadaş diyor ki:

“Önce gerçeği kabullenin. Yas tutmak ve uyum sağlamanın ilk aşamaları (şok ve inkâr), gerçeği kabullenerek biter.”

Erkekliğimi kurtaracaksa, daha şimdiden Erdoğan’ı başkan, AKP’yi de 2023’e kadar iktidar kabul ediyorum.

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