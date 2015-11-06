T24 LogoT24 Logo
Gündem

Özkök: Erkekliğimi kurtaracaksa şimdiden Erdoğan'ı başkan, AKP'yi 2023'e kadar iktidar kabul ediyorum

"Sadece seçimi kaybetmediniz... Erkeklik de gidiyor"

06 Kasım 2015 13:51

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, 5 Kasım 2015’te köşesinde yayımlanan “O kazandı ama ben haklıydım” başlıklı yazısında seçim şokundan kaynaklanan uykusuzluk yüzünden halk arasında şişmanlık olarak bilinen obeziteye doğru ilerlediğini söylemişti. Bugün yayımlanan yazısında desteklidiği politikacının kaybetmesinden kaynaklı testosteron düzeyinin düşebileceğini söyleyen bir çalışmayı referans vererek “Erkekliğimi kurtaracaksa, daha şimdiden Erdoğan’ı başkan, AKP’yi de 2023’e kadar iktidar kabul ediyorum” dedi. 

"Seçim şokunu sevişerek atlatabileceğini sanan salak alfa erkekleri görüyorsunuz değil mi?" diye soran Özkök, "Sadece seçimi kaybetmediniz, erkeklik de gidiyor" ifadesini kullandı.

Özkök’ün Hürriyet gazetesinin bugünkü (6 Kasım 2015) nüshasındaki “Milli olmak” başlığıyla yayımlanan yazısından ilgili bölüm şöyle:

Sadece obez olmayacağım... Erkekliğim de gidecekmiş, hatta gitmiş bile olabilir

PTSDS’yi (Postravmatik Seçim Düzensizliği Sendromu) atlatmak için yaptığım çalışmalar her gün yeni bir felaketin habercisi oluyor.

Dün, bu sendromun yarattığı etki yüzünden 1.5 kilo aldığımı ve obezite tehlikesi ile karşı karşıya kaldığımı yazmıştım.

Meğer felaketler tek başına gelmezmiş, daha da beteri varmış.

Radikal gazetesi psikoloji yazarı Defne Eraslan aynen şunu yazıyor: “Yapılan çalışmalar, tuttukları politikacı kaybettiği zaman, erkeklerin testosteron düzeylerinin bile bir süre bu durumdan etkilendiğini gösteriyor.”

 

 

* * *

 

 

Seçim şokunu sevişerek atlatabileceğini sanan salak alfa erkekleri görüyorsunuz değil mi?

Sadece seçimi kaybetmediniz...

Erkeklik de gidiyor.

 

* * *

 

Öyleyse ne yapacağız? 

Psikolog arkadaş diyor ki: 

“Önce gerçeği kabullenin. Yas tutmak ve uyum sağlamanın ilk aşamaları (şok ve inkâr), gerçeği kabullenerek biter.”

Erkekliğimi kurtaracaksa, daha şimdiden Erdoğan’ı başkan, AKP’yi de 2023’e kadar iktidar kabul ediyorum.

Yazının tamamı için tıklayın

ETİKETLER

ertuğrul özkökiktidarseçim1 kasımerkeklikmilliaraştırma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24