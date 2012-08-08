'Özkök duruşma arasında benimle 10 dakika görüşmek istedi, izin verilmedi'

Ergenekon davası kapsamında tutuklu olarak yargılanan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, kendisinden zorlama bir şekilde “suçlu”, hatta terör örgütü yöneticisi yaratılmak istendiğine dikkat çekerek bu düşüncelere en iyi yanıtı geçen hafta duruşmalarda tanık olarak dinlenen eski Genelkurmay başkanlarından emekli Orgerenal Hilmi Özkök’ün verdiğini söyledi. Başbuğ “Herkes tarafından bilinen ve tanık olunulan bu durumun, bir defa da sayın komutanım tarafından mahkemede dile getirilmesinden elbette mutlu oldum ve duygulandım. İddianamede benzer zorlama iddialara ve varsayımlara dayanarak hükümeti ortadan kaldırmak amacıyla terör örgütü kurmak ve yönetmekle suçlanmaktayım. Daha önce de defalarca bu iddianameye hiçbir itibarımın olmadığını söylemiştim” dedi. Başbuğ, duruşmaya ilişkin, eleştirdiği bir ayrıntıyı da paylaştı: Özkök 10 dakika da olsa Başbuğ ile görüşmek istemiş ancak mahkeme başkanı buna izin vermemiş.

Başbuğ, Özkök’ün tanıklığı sırasında verdiği ifadeler ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın şahsına yönelik açıklamalarını Cumhuriyet'e gönderdiği mektupta değerlendirdi. “Silivri’den duruşma notları” başlıklı mektupta Özkök’ün tanık olarak ifade vermeye geleceğini duyunca kendisine duyduğu saygıdan ve nezaket gereği duruşmada bulunmaya karar verdiğini belirterek “Ayrıca, onun orada söyleyeceği sözler de bizim için önemliydi” dedi.

En yakın kişiydim

Mektubunda 2003-2005 yılları arasında Genelkurmay 2. Başkanı olarak Özkök’e en yakın kişi olarak görev yaptığını anlatan Başbuğ, duruşmada, savcı ve hâkimlerin o yıllara ilişkin kendisini de ilgilendiren bazı konuları özellikle gündeme getirmelerini hem dikkat çekici bulduğunu hem de yadırgadığını söyledi. Bu konulardan birinin de 3 Mart 2004 günü Ankara Ticaret Odası tesislerinde yapılan “Hilafetin İlgası ve Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun 80. Yılı ve Günümüz Türkiyesi” konulu panel olduğunu kaydeden Başbuğ konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Benim de bu panele katılmış olmam iddianamede örgütsel irtibat olarak değerlendiriliyordu. Panele katılmam şu şekilde olmuştu: 3 Mart 2004 günü, Kara Kuvvetleri Komutanı beni telefonla arayarak panele katılıp katılmayacağımı sordu. Ben de davetiye gelmediğini, ancak durumu değerlendireceğimi söyledim. Daha sonra da, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Org. Fethi Tuncel ile bu konuyu konuştuk ve katılmamızın uygun olacağını değerlendirdik ve panele katıldık. Çünkü öğrendiğimize göre, Ankara’daki bütün orgeneral ve oramiraller söz konusu panele katılıyordu. Şimdi bu panele katılmak nasıl örgütsel bağ olarak ileri sürülebilir? Birilerinin bunu açıklaması lazım.”

'13 YAŞ üyesine hiç değinilmiyor'

Duruşmada, Genelkurmay Başkanlığı Karargâhı’nda 3 Aralık 2003 günü yapılan toplantının da gündeme geldiğini anımsatan Başbuğ, bu faaliyetin Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) toplantısı öncesi yapılan doğal bir toplantı olduğunu belirtti. Toplantıda genel konuların görüşüldüğünü ve 15 YAŞ üyesinin sırayla söz olarak görüşlerini ifade ettiğini aktardı. Duruşmada sadece kendisinin ve arkadaşı emekli Orgeneral Hurşit Tolon’un bu toplantıda yaptığı iddia edilen konuşmaların özellikle de hâkim tarafından okunmasına tepki gösteren Başbuğ “13 YAŞ üyesinin konuşmalarına hiç değinilmemesi ve sadece bu iki konuşma üzerinden duruşmanın yürütülmesinin akıl, mantık, adil ve tarafsız yargılama açısından izahı ne mümkündür ne de kabul edilebilir” diye yazdı. Başbuğ “İddia edilen bu konuşmalarda aykırı bir şey bulunmadığı da dikkate alınırsa, yapılmak istenilen suçsuzlardan suçlu mu yaratmaktır? Bu nasıl bir yargılama ve adalet anlayışıdır” diye sordu.Cumhuriyet yazarı ve CHP Milletvekili Mustafa Balbay ile yaptığı bir görüşme ileri sürülerek kendisinden zorlama bir şekilde “suçlu” hatta terör örgütü yöneticisi yaratılmak istendiğini vurguladı.