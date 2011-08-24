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Özkök: Dinleme gayrikanuni

Eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök, görevinden ayrılan Orgeneral Işık Koşaner’e ait olduğu iddia edilen...

24 Ağustos 2011 03:00

T24 - Eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök, görevinden ayrılan Orgeneral Işık Koşaner’e ait olduğu iddia edilen ses kaydının yasadışı bir dinleme olduğunu belirterek, ''Sesin ona ait olup olmadığı belirsiz'' dedi.

Eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök, YAŞ öncesi emekliliğini isteyen Orgeneral Işık Koşaner'e ait olduğu iddia edilen ses kaydıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Emekil Orgeneral Hilmi Özkök, söz konusu ses kaydının yasal olmadığına dikkat çekti.

Kayıttaki sesin Işık Koşaner'e ait olup olmadığının da bilinmediğine işaret eden Özkök, ''Gayrikanuni bir dinleme olduğu aşikardır. Üstelik sesin ona ait olup olmadığı belirsizdir. Dolayısıyla bu konuda bir yorumda bulunmam uygun olmaz'' diye konuştu.

Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner'e ait olduğu öne sürülen ses kaydında, Koşaner bazı subaylarla Silahlı Kuvvetler'in terörle mücadele konusundaki yanlışlarını konuşuyor.

Çatışma anında komutanların ne yapması gerektiğini, eylemsizlik kararında nasıl bir tutum alınacağını anlatıyor.

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