Hilmi Özkök: Başbuğ için mahkemeden çağrılırsam gitmek zorundayım

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Hilmi Özkök, İlker Başbuğ’un yeniden yargılanması durumunda, kendisine tanıklık için çağrı gelirse mahkemeye gitmek zorunda olduğunu söyledi.

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre Özkök, müebbet hapis cezasına mahkum eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ’un yeniden yargılanması durumunda tanık olarak çağrıldığında mahkemeye gitmek zorunda olduğunu söyledi.

“Böyle bir durumda Cumhurbaşkanı dışında gidip gitmeme kişinin iradesine bağlı değildir" diyen Özkök, soru üzerine şunları kaydetti:

Mahkeme çağırırsa kanun gereği gitmek durumundayım. Bu nedenle yeniden yargılama halinde tanıklık yapmam için mahkemeden davet gelirse elbette giderim.

Bir de 178. madde uyarınca sanıkların tanıklık daveti var. Aynen Işık Paşa (Koşaner) ve diğer komutanların durumu gibi. Ama hatırlayacağınız gibi mahkeme bunu kabul etmedi. Bana neden bu kapsamda tanıklık etmediğimi, mahkemeye gitmediğimi sordular. Gitsem zaten dinlemiyorlar. Işık Paşa’da gördük. İyi ki de gitmemişim. Emekli de olsa bir Genelkurmay Başkanı’nın mahkeme kapısından dönmesi hoş bir şey değil."