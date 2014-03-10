Ertuğrul Özkök: Böyle bir rejimde yaşamaktansa ölmeyi tercih ederim

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Başbakan Tayyip Erdoğan'ı diktatörlükle suçlayarak AKP yönetiminin son dönemdeki tutumuna ilişkin, "Başbakan'ı taraftlarları kefenle karşılıyor. Karşısındakiler de böyle yaparsa ne olur? Başbakan'ın müdahale etmesi gerekmez mi? Ne kefeni diye tavır alması gerekir. Böyle bir rejimde yaşamaktansa ölmeyi tercih ederim" dedi.

CNN Türk'te Aslı Aydıntaşbaş'ın sunduğu Karşı Gündem'e konuk olan Özkök, Erdoğan ve partisinin seçimlerde yüzde 75 oy bile alsa bu ülkeyi yönetecek kafada olmadığını öne sürerek, "Öyle büyük öfkeler yarattı ki. Ben de de yarattı. Onun bu intikam duygusuyla bizim de bu eziklik duygusuyla gitmemiz mümkün değil. Bunun sonu OHAL uygulamalarıdır" ifadelerini kullandı.

Ertuğrul Özkök'ün açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Erdoğan henüz Adnan Menderes ve Demirel'in aldığı oy oranlarına ulaşmadı. En yüksek oyu yüzde 59,5'tir. Referandum ne demektir? Yüzde 51 alan kazanır altında kalan kaybeder. Eğer yolsuzluk konusunda sandık karar verecekse yüzde 49 bile alsa kaybetti demek hakkına sahibim. Oyu yükselse bile yüzde 50'yi aşmadığı sürece kaybetmiş demektir. O nedenle ben Başbakan'ın yerinde olsaydım böyle demezdim. Chavez yakın zamanda öldü mesela peki şu anda partisinin oyu ne kadar Unutmayalım halk diktatörleri çok çabuk gömer."

'MİT Erdoğan'ın dedektiflik bürosu haline geldi'

"Türkiye'nin kurumları çöktü. Polis çöktü. Türkiye yarın öbür gün Ukrayna'ya dönerse şaşırmayın. Bu kadar güvenme. Ordu açılamaz hale geldi zaten şu anda. Yargı çöktü, MİT rezalet durumda. Erdoğan'ın dedektiflik bürosu gibi çalışıyor. MİT'e güvenmiyorum."

'Bu sürecin sonu OHAL uygulamalarıdır'

"Başbakan'ın bazı şikayetleri çok doğru. Ama bu sorunları yönetme biçimi bu değil. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Bu kafayla bu ülkeyi yönetmez. Yüzde 75 de alsa yönetemez. Öyle büyük öfkeler yarattı ki. Ben de de yarattı. Onun bu intikam duygusuyla bizim de bu eziklik duygusuyla gitmemiz mümkün değil... Bunun sonu OHAL uygulamalarıdır. Hepimizin aklımıza başımıza alması gereken bir dönem yaşıyoruz. 30 Mart'tan sonra hepimizi hapse atacak duygusu yaşatıyor bize. Yapamazsa bile bu duyguyu yaşatıyor."

'Sabah'ın sahibi kim?'

"Kendinden geçmiş bir Başbakan'ımız var. Bir gazeteye kimin sahip olacağına karar veren bir Başbakan. Hürriyet'in sahibi kim herkes biliyor mesela. Peki Sabah'ın sahibi kim? Künyede ne yazıyor? Sahibi olarak Kalyoncu gösterliyor. 20 yıldır gazeteciyim tanımıyorum. Kim bu Kalyoncu Allah aşkına?"

'Kendi attıkları manşete baksınlar'

"Başbakan bugün bize paralel diyor. Ne paraleli ya? İnsanda biraz vicdan olur. Benim arkadaşlarım hapse atıldı haksız yere. Başbakan'ın bir Türkiye vatandaşı olarak içim yanıyor demesi lazımdı. Benim için önemli olan bağımsız yargıdır o da Türkiye de yok zaten. İki tane bileğimiz var zaten akıp götürürler. 28 Şubat davasında bize ne diyecekler. 2004 MGK'sında alınan cemaat kararı ne oalcak? O kadar fişleme yapmışlar? Kimse bize masal anlatmasın? 28 Şubat'ta bazı insanlar işlerini kaybetti burada ise insanlar hayatlarını kaybetti. Bana manşetler diyorlar. Kendi attıkları manşetlere baksınlar."

'Böyle bir rejimde yaşamaktansa ölmeyi tercih ederim'

Başbakan'ı taraftlarları kefenle karşılıyor. Karşısındakiler de böyle yaparsa ne olur? Başbakan'ın müdahale etmesi gerekmez mi? Ne kefeni diye tavır alması gerekir. Böyle bir rejimde yaşamaktansa ölmeyi tercih ederim. 21. yüzyılda yaşıyoruz ya. Güzel yemekler yiyeceğiz sevişeceğiz. Böyle şey olur mu? Başbakan paralel yapı konusunda doğal müttefiki olan insanları bile kaybetti. Çünkü güvenmiyorlar, ben de güvenmiyorum. Cemaatin işini bitirdikten sonra bizi bitirecek diye düşünüyor insanlar."