Özkök: Balyoz'daki askeri bilirkişi raporu incelendi mi?

T24 - Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Balyoz davasında 163 kişi hakkında tutuklama kararı veren mahkeme heyetinin, askeri bilirkişilerin Gölcük’te bulunan dosyalarla ilgili raporunu okuyup okumadığını sordu. Özkök, mahkemeye sunulmayan raporda, delil olarak gösterilen deliller hakkında kuşkulara neden olacak birçok unsurun anlatıldığını yazdı.





Ertuğrul Özkök'ün Hürriyet gazetesinde "Merak böceği ısırınca kanatıyor" başlığıyla yayımlanan (18 Şubat 2011) yazısı şöyle:





Merak böceği ısırınca kanatıyor



Biliyorum, hafta sonu cuma sabahı başlar.

Bugün size çok daha keyifli şeyler yazabilirdim.

Üstelik öyle pek anladığım, bildiğim şeyler de değil.



Ama merak böceği ısırınca, ısırdığı yer de durmadan kanıyorsa, duramıyorsunuz.



Yazıyorsunuz.





* * *





Balyoz Davası’nda komutanların tutuklanmasına karar veren mahkemenin açıklamasında bir cümle dikkatimi çekti.



Mealen şöyleydi:



“Askeri bilirkişi tarafından hazırlanan bir rapor varsa, bunun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından istenmesine.”



Cümle bana tuhaf geldi.



Böyle bir bilirkişi raporu var mı, yok muydu?





* * *





Araştırdım.



Gerçekten varmış.



Raporun üzerindeki tarih “14 Ocak 2011”.



Hazırlayan kişiler, yüzbaşı, binbaşı ve tuğamiral rütbesinde 5 subay.



Bu kişiler, 6 Aralık 2010 günü Gölcük’te bulunan belgelerle ilgili askeri bilirkişi heyetinin üyeleri.

Belge askeri kaynaklı olduğu için, ben de “Teenni” ile yaklaşıyorum.



Ama, raporun sonuna 8 sayfalık bir “Manipülasyon” bölümü eklemişler ki, insan okuyunca “Ne oluyor” demeden geçemiyor.





* * *





Yerim sınırlı olduğu için, bilirkişi raporunda yer alan daha 5-6 sayfalık somut yanlışı koyamıyorum.

Ben bu konularda uzman bir insan değilim. Ama bunca hatayı görünce ister istemez şüpheye düşüyorum.



O yüzden merak ediyorum. Tutuklama kararı veren hâkimler acaba bu raporu okudu mu?



Okuduysa, doğruluğunu inceledi mi?



“Canım ne var bunda. İşin aslını ilgilendirmeyen küçük hatalar” diyebilirsiniz.



Hatırlatırım.



Amerikan tarihinin en ilgi çekici davasında O.J. Simpson, olay yeri inceleme memurlarının yaptığı çok basit bir hatadan dolayı beraat etmişti.



Bu kadar “sehven”i olan bir davada da bu bilgilerin doğruluğunun ciddi olarak incelenmesi gerekir.



2003 tarihli darbe planında 2008 tarihli banka alındısı

- SUGA Harekât Planı’nda, görevi icra edecek ast birlikler, Gölcük Birlik Komutanlığı, Ankara Birlik Komutanlığı, İzmir Birlik Komutanlığı, İstanbul Birlik Komutanlığı şeklinde sıralanmış. Dz. K.K.’lığı teşkilat yapısında bu isimde ast birlikler yoktur.



- Özden Örnek’in ilk harfleri olan ÖÖ kullanılarak verilmiştir. Ancak Oramiral Özden Örnek görevi süresince ÖÖ kısaltmasını kullanmamıştır.



- (2003 tarihli darbe belgesinde) Dz. Kur. Yb. Durhan Mertcan’ın yanına yazılan kadro, ilk kez 1 Temmuz 2004 tarihinde kurulmuş ve kendisi bu kadroya 15 Ocak 2005 tarihinde atanmıştır.



- Dz. Pb. Kd. Bnb. Levent GÜLMEN ve İda. Kd. Bçvş. Cem KAYA, ele geçirilen listede “Piyade ve İdari sınıflarında” görülmektedir. Oysa her ikisi de 2003 yılında istihbarat sınıfında yer almaktaydı ve piyade ve idari sınıflarına 2007 yılı içerisinde geçirilmişlerdi.



- İşçi Tanju Veli Aydın ve Turgut Sörmez’in görev yeri “Donanma Komutanlığı” olarak belirtilmiştir. O dönem görev yaptıkları yer “Gölcük Tersanesi K.’lığı”dır.



- Listede “Tls. Kd. Üçvş. Engin Çetin” isimli personelin birliği “Karadeniz Bölge K.’lığı” olarak belirtilmiştir. Anılan personelin o dönem görev yaptığı birliğin adı “TCG FİNİKE K.’lığı/Erdek”tir.



- “Sey. Üçvş. Murat AKYAZI” isimli personelin birliği “TCG E-6” olarak belirtilmiştir. Anılan personelin o dönem görev yaptığı birliğin ismi “TCG S.MEHMETPAŞA K.’lığı/Tuzla-İstanbul”dur.



- “Dz. Kur. Kd. Alb. Zahit Oğurlu” isimli personelin birliği “NAVSOUTH” olarak belirtilmiştir. Anılan personelin o dönem görev yaptığı birliğin ismi “CINCSOUTH STRIKFORSOUTH PL.ve PREN.Ş.MD-NAPOLİ”dir.



- Dz. Kur. Alb. “Olcay Uyar” isimli personelin birliği “JHQ SOUTHCENTER” olarak belirtilmiştir. Anılan personelin o dönem görev yaptığı birliğin ismi “JHQ SOUTHWEST HRK.BŞK.TAT ve EĞT.Ş.MD.-MADRİD”dir.



- 2003 tarihli darbe planında adı yer alan Tuğa. “Burhan Durcan” isimli personel 05 Temmuz 2000 tarihinde vefat etmiştir.



- Aynı tarihli listede ismi yer alan Tuğa. Nevzat “Hilmi Sertel” isimli personel 03 Kasım 1998 tarihinde vefat etmiştir.



- (Gölcük’te ele geçirilen listede) Albay “Fahri Ekşioğlu” şeklinde bir isim mevcuttur. Dz.K.K.’lığından emekli böyle bir personel bulunmamaktadır.



- (Darbe planı olduğu iddia edilen belgede) Dz. K.K.’lığının 07 Kasım 2002 gün ve İSTH.: 3200-27-02 sayılı “Yeniden Yapılandırma Faaliyetleri” konulu yazısı” ifadesi bulunmaktadır. İlgi yazılırken konu kullanımı “MY 75-1B”, Karargah Hizmetleri Yönergesi’nin 2008 yılında yürürlüğe girmesi ile başlamıştır.



- (2003 tarihli) Dz. Kur. Yb. A. Durhan MERTCAN’ın “Birliği” hanesinde “CC MAR NAPLES HRK.BŞK.” yazılmıştır. Ancak anılan tarihte “NAVSOUTH”tu. Bu isim, 01 Temmuz 2004 tarihinde “CC MAR NAPLES” olarak değişmiştir.



- Aynı listede yer alan Dz. Kur. Alb. “Zahit Oğurlu’nun “Birliği” hanesinde “NAVSOUTH” yazılmıştır. Ancak anılan tarihte kendisi “STRIKEFORSOUTH” emrinde görevlidir.



- 2002 tarihli olarak gözüken “Hrp. Ak. Plan Çalışma Grubu.doc” isimli bilgi notunun imza hanesinde “Z. Erdim İNAL, Dz. Kur. Yb. Dz. Plan Subayı” ifadesi bulunmaktadır. Anılan personel 2002 yılında Yzb. rütbesindedir. 2006 yılında Yb. rütbesini almıştır.



- Dz. Kur. Kd. Alb. R. Cem GÜRDENİZ’in Gölcük bölgesinde görevli olduğu ve İstanbul-Gölcük arasında özel kurye hizmetinin koordinatörü olarak tefrik edildiği belirtilmektedir. Anılan personel o tarihte Dz. K.K.’lığı PI.P. Bşk.lığı/Ankara’da görevlidir.



- Yine aynı yazıda Gölcük’te görevli olduğu ve İstanbul-Gölcük arasında özel kurye olarak tefrik edildiği belirtilen Dz. Kur. Bnb. O.G. Bora OĞURLU yazı üzerinde yazan tarihte Gn. Kur. Bşk.lığı/Ankara’da görevlidir.



- Ocak 2003 tarihli “Aksaz” isimli dosyanın imza hanesinde “Dz. Kur. Alb. F.Can Yıldırım” yazmaktadır. Ancak anılan personel 2005 tarihinde albay olmuştur.



- Ocak 2003 tarihli “sıkıyön.doc” isimli dosyanın imza hanesinde “As. Hak. Alb. A. Cengiz Şirin” yazmaktadır. Ancak anılan personel 2005 tarihinde albay olmuştur.



- Tümamiral Deniz Cora yazan Ekim 2007 ve Ağustos 2007 tarihli yazıların üst başlığında “TC Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Donanma Komutanlığı, Gölcük/İstanbul” yazmaktadır. Doğrusu Gölcük/KOCAELİ olmalıdır.



- Dosyada, İsth. Bçvş. Erdinç Yıldız’ın eşi Yasemin Yıldız’ın “Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigortasına” ait 2 adet “Banka alındı” belgesi bulunmaktadır. Bu iki belge, Temmuz ve Ağustos 2008 tarihlerine aittir. Son kaydetme tarihleri 20 Ağustos 2003 olarak görünen kasette, 5 yıl sonrasına ait belgeler nasıl yer almıştır?



- Dosyada, Deniz Kurmay Yarbay “Nuri Alacalı” tarafından yazıldığı iddia edilen “Yeniden Yapılandırma Faaliyetleri” konulu bilgi notu bulunmaktadır. Kurmay Albay Nuri Alacalı 29 Temmuz 2002-20 Haziran 2003 tarihleri arasında ABD’de War College’da eğitim görmekteydi. Bu nedenle belirtilen yazıyı söz konusu tarihte hazırlamış olması mümkün değildir.



- 02 Ocak 2003 tarihli bir toplantı tutanağı imza blokunda Dz. Kur. Kd. Binb. Barbaros Büyüksağnak ismi yer almaktadır. Oysa kendisi 04 Kasım 2002-31 Ağustos 2003 tarihleri arasında “EUROMARFOR Gözlemci Subayı” olarak İtalya’da bulunmakta olduğundan toplantıya iştirak etmiş olması mümkün değildir.



