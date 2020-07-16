Özkök: Adındaki iki ideali herkesin gönlüne yerleştirecek bir gelişme sağlanırsa 15 Temmuz 'Demokrasi ve Millî Birlik Bayramı' da ilelebet payidar olur

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, 15 Temmuz darbe girişiminde ülkenin büyük bir badireyi atlattığını belirterek, "Adındaki iki ideali herkesin gönlüne yerleştirecek bir gelişme sağlanırsa 15 Temmuz 'Demokrasi ve Millî Birlik Bayramı' da ilelebet payidar olur" görüşünü savundu.

Özkök, "Dün AKP yanlısı bir arkadaşım aradı ve sordu: 'Fahir Atakoğlu’nu dinledin mi? Muhteşemdi...' Seyretmemiştim, bulup seyrettim. Cumhurbaşkanlığı İletişim, 15 Temmuz dolayısıyla Külliye’nin havuzlu bahçesinde bir gösteri düzenlemiş. Fahir Atakoğlu’nun bestelediği '15 Temmuz Destanı' isimli bir eser ilk defa çalınmış. Ben 21’inci yüzyılda bir efsane yaratılacaksa daha modern bir şeyin yapılmasından yanayım. Müzik de benim tarzım değil... Ama şunu söyleyeyim. Etkileyici bir eser olmuş." düşüncesini dile getirdi.

Özkök, "Sahne düzenlemesi, ışık çok iyiydi.İcracıları da beğendim. Eseri dinlerken çocukluğuma döndüm. 27 Mayıs darbesi olduğunda 13 yaşımdaydım. Dedem ve anneannemi görmek için İzmir’den Akhisar’a giderken, Manisa girişindeki ormanın üzerine yazılı o dev tabelayı hiç unutmadım. '27 Mayıs Demokrasi ve Hürriyet Ormanı...' Aynı yerdeki o tabelanın üzerinde şimdi şu yazıyor: '15 Temmuz Demokrasi ve Hürriyet Ormanı...' 'Zamanın ruhu' o tabelanın ruhunu da tersyüz etmiş. O tabelanın önünden her geçişimde şunu anlarım.Büyük dönüşümlerin gerçek tarihini, o dönüşümleri yapanlar değil, 'zamanın kalemi' yazıyor Veya silgisi siliyor. Nitekim o tarih silgisi 27 Mayıs bayramını o tabeladan sildi. Peki bugünkü tabelanın ömrü ne kadar olacak?" değerlendirmesinde bulundu.

Özkök, "Yaşadığım 72 yıl bana şunu öğretti. Onu da 15 Temmuz’un ardından yaşananlar belirleyecek. Samimi görüşüm şudur. 15 Temmuz 2016 gecesi ülkemiz büyük bir badireyi atlattı. Vicdansız, adaletsiz, acımasız bir çetenin hepimizin hayatını mahvedecek darbesinden kurtuldu. Dolayısıyla 15 Temmuz tarihinin hepimizin hafızasındaki yerinin aynı olması gerekir... Peki öyle mi... Bu sorunun gerçek cevabını bugün değil, yarın da değil, öbür gün alacağız. Bu bayramın adı 'Demokrasi ve Milli Birlik' Öyleyse bayramın kaderi de bu iki sihirli kelimeye bağlı. Ülkemizde 2023’e kadar bayramın adındaki bu iki ideali herkesin gönlüne yerleştirecek bir gelişmeyi sağlar, buna bir de adaleti ekleyebilirsek işte o zaman 15 Temmuz “Demokrasi ve Millî Birlik Bayramı” da ilelebet payidar olur." ifadesini kullandı.

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