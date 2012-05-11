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Özkök: 12 Eylül'den önce ayrılmak istemiştim, ihtilâlden haberim yoktu

12 Eylül müdahalesinden önce hiçbir şeyden haberi olmadığını belirten Hilmi Özkök, o dönem askerlikten ayrılmak istediğini söyledi

11 Mayıs 2012 16:49

12 Eylül darbesinden haberdar olmadığını söyleyen eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Hilmi Özkök, ''İhtilalden önce komutanıma gidip 'Ayrılmayı düşünüyorum, bilgisayar yazılımcılığı yapacağım' dedim. Meğer ihtilal olacakmış, haberim yok” diye konuştu.
 
Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Hilmi Özkök, Urla ilçesindeki evinde, Anadolu Ajansı İzmir Bölge Müdürü Muammer Başkan'ın sorularını yanıtladı.

12 Eylül müdahalesinden önce hiçbir şeyden haberi olmadığını belirten Hilmi Özkök, o dönem askerlikten ayrılmak istediğini söyledi.

Özkök, “12 Eylül müdahalesinden önce komutanıma gittim, 'Ayrılmayı düşünüyorum'' dedim. 'Bilgisayar yazılımcılığı yapacağım' dedim. Meğer ihtilal olacakmış haberim yok. Sonra ihtilal oldu. İstifalar durduruldu. Özel kalem müdürlüğü yaptım. Sonra 22 sene generallik yaptım. Zannettim ki 'deli misin, sen akıllı çocuksun sen istikbal vaat ediyorsun' falan diyecek. Hiçbir sey demedi. 'Tabİi, istersen gidersin' dedi. Ben o zaman çok şaşırdım, meğer ihtilal olacakmış haberim yok” dedi.


İnternet uyarısı


Türkiye'de milli işletim sistemi olmadığı için yabancı işletim sistemi kullanmak zorunda kalındığını belirten Özkök, ''Mesela Windows gibi. ABD istihbaratının Windows’tan bazı açık kapılar bırakmasını istemeyeceğinden emin miyiz? Mutlaka yaparken, ''birkaç kapı bırakın oradan sisteme gireyim'' diyecek. Mesela Google’u düşünün. Herkesin bir Gmail hesabı var. Benim de var. Türkiye'de ben Genelkurmay Başkanlığı yapmış bir kişiyim. Google hesabındaki tüm bilgiler ABD'deki Server’lerde saklanıyor. İstediğiniz kadar hafıza kullan diyor. Bütün bilgiler orada. Açıp bakmaz mı ne oluyor, kimler ne yazıyor. Bunların bilincinde olarak onu kullanmamız lazım” diye konuştu.


‘Volvomu yakında askere göndereceğiz'


Hilmi Özkök, evinin bahçesinde dikkat çeken 1993 model Volvo aracına ilişkin, ''19 yaşında, yakında askere göndereceğiz'' şeklinde esprili tanımlama yaptı.

Aracının MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin aracından daha genç olduğunu belirten Özkök, şunları söyledi:

''Sanırım Sayın Bahçelininki bedelli askerliği bekliyor ama sahibini ikna edebileceğini sanmıyorum. Benimki işimi hala görüyor. Belçika'da görevliyken almıştım. O zamandan beri beni taşıyor. Bir de römorku var. Ufak tefek bahçede bir şeyleri götürüp getiriyoruz'' dedi.

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