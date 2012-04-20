Özkasnak’ın gözaltına alındığını sunucu kızı canlı yayında öğrendi

28 Şubat operasyonun 2’nci dalgasında, emekli Tümgeneral Erol Özkasnak’ın Bodrum’daki evini 40 polis aradı. Bu sırada CNBC-e’de Piyasa Ekranı’nı sunan Özkasnak’ın kızı İnci, babasının gözaltına alındığı canlı yayında geçen son dakika haberiyle öğrendi.

Vatan'ın haberine göre, Genelkurmay eski Genel Sekreteri emekli Tümgeneral Erol Özkasnak’ın Yalıkavak beldesi Gümüşkaya sitesinde jandarma korumasındaki villasında dün saat 08.00’de başlayan arama geç saatlere kadar sürdü. Saat 09.00’da ise arama yapıldığı haberi ajanslarda yer aldı.

İşte bu sırada Erol Özkasnak’ın kızı canlı yayında program sunuyordu. Saat 09.09’da CNBC-e’de Piyasa Ekranı’nı sunan İnci Özkasnak, babasının gözaltına alındığını son dakika olarak geçen altyazı haberiyle öğrendi. Canlı yayında babasının evinde arama yapıldığını ve gözaltı kararını öğrenince zor anlar yaşayan İnci Özkasnak’ın sesinin titrediği görüldü. Konuğuna yönelttiği sorunun ardından yutkunduğu dikkat çeken İnci Özkasnak, saat 09.17’ye kadar canlı yayında kaldı. Reklam arası verilince de bilgi almak için stüdyodan ayrıldı ve canlı yayına devam etmedi. İnci Özkasnak’ın aranan villada 28 Nisan’da nişanlanacağı öğrenildi.

Öte yandan, Özkasnak’ın villasındaki aramalar sırasında eşi Gülçin Özkasnak’ın da hazır bulunduğu ve evin deposu, kalorifer dairesi, Özkasnak’ın otomobili ile garajının da arandığı öğrenildi.