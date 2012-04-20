T24 LogoT24 Logo
Gündem

Özkasnak’ın gözaltına alındığını sunucu kızı canlı yayında öğrendi

Emekli Tümgeneral Erol Özkasnak’ın CNBC-e’de sunuculuk yapan kızı İnci, gözaltı haberini canlı yayında altyazıdan öğrendi.

20 Nisan 2012 08:44

28 Şubat operasyonun 2’nci dalgasında, emekli Tümgeneral Erol Özkasnak’ın Bodrum’daki evini 40 polis aradı. Bu sırada CNBC-e’de Piyasa Ekranı’nı sunan Özkasnak’ın kızı İnci, babasının gözaltına alındığı canlı yayında geçen son dakika haberiyle öğrendi.

Vatan'ın haberine göre, Genelkurmay eski Genel Sekreteri emekli Tümgeneral Erol Özkasnak’ın Yalıkavak beldesi Gümüşkaya sitesinde jandarma korumasındaki villasında dün saat 08.00’de başlayan arama geç saatlere kadar sürdü. Saat 09.00’da ise arama yapıldığı haberi ajanslarda yer aldı.

İşte bu sırada Erol Özkasnak’ın kızı canlı yayında program sunuyordu. Saat 09.09’da CNBC-e’de Piyasa Ekranı’nı sunan İnci Özkasnak, babasının gözaltına alındığını son dakika olarak geçen altyazı haberiyle öğrendi. Canlı yayında babasının evinde arama yapıldığını ve gözaltı kararını öğrenince zor anlar yaşayan İnci Özkasnak’ın sesinin titrediği görüldü. Konuğuna yönelttiği sorunun ardından yutkunduğu dikkat çeken İnci Özkasnak, saat 09.17’ye kadar canlı yayında kaldı. Reklam arası verilince de bilgi almak için stüdyodan ayrıldı ve canlı yayına devam etmedi. İnci Özkasnak’ın aranan villada 28 Nisan’da nişanlanacağı öğrenildi.

Öte yandan, Özkasnak’ın villasındaki aramalar sırasında eşi Gülçin Özkasnak’ın da hazır bulunduğu ve evin deposu, kalorifer dairesi, Özkasnak’ın otomobili ile garajının da arandığı öğrenildi.

ETİKETLER

AnkaraBodrumCNBC eSaat 0828 ŞubatGenelkurmayErol Özkasnak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken sarılan öğretmenlere ceza: "Uygunsuz görüntü"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24