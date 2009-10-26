Özkan'la Şengün arasında 'söz' tartışması

2. Ergenekon Davası'nın 9'uncu oturumu gergin başladı. CHP'li 13 milletvekilinin de gözlemci olarak katıldığı duruşmada Ergenekon Davaları'nın başlamasının ardından davaya bakan İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından iki ayrı mehkeme oluşturulduğu öne sürüldü.



Tutuklu sanıklardan İstanbul Organize Suçlar Şubesi eski Müdürü Adil Serdar Saçan ve Yeni Parti Genel Başkanı Tuncay Özkan Silivri'de Ergenekon davası yargılmasını yapan İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahakemesi'nin mi yoksa Beşiktaş'taki davalara ilişkin yargılamayı yapmak için oluşturulan İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin mi görevli ve yetkili olduğunun karara bağlanmasını istedi.



Duruşmanın başlamasının ardından mahkeme başkanı Köksal Şengün heyetin reddine ilişkin talebin İstanbul 13'üncü Ağır Mahkemesi'nin oluşturulan diğer heyeti tarafından reddedildiğini söyledi.



Heyetin reddine ilişkin talebin reddine yönelik bir üst mahkeme olan İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne yapılan itiraz ile iftar yemeğine katıldığı öne sürülen 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi başkanı Erkan Canak'ın reddine ilişkin talebin de reddedildiğini belirtti.



Mahkeme başkanı Köksal Şengün avukatlara ayrılan bölümde cübbe giymeden oturan kişilerin kim olduğunu sorması üzerine bir avukat "CHP'li milletvekili arkadaşlarımız. Bizimle birlikte oturacaklar" diye yanıt verdi.



Mahkeme Başkanı ve Özkan arasında tartışma



Mahkeme başkanı Köksal Şengün'ün heyetin reddine ilişkin kararları okumasının ardından duruşmaya iddianamenin özetinin okunması ile devam edilecekken tutuklu sanıklardan Yeni Parti Genel Başkanı Tuncay Özkan konuşmak için söz istedi.



Mahkeme Başkanı Köksal Şengün Tuncay Özkan'a söz vermeynince Başkan Şengün ile Özkan arasında sözlü tartışma yaşandı.



Mahkeme başkanı Köksal Şengün'ün yokluğunda yapılan yargılamaya ilişkin tutanakları okuduğunu belirtmesi üzerine tutuklu sanıklardan Tuncay Özkan, "Tutanaklarda katılmadığınız bölüm var mı?" diye sordu.



Mahkeme Başkanı Köksal Şengün de "Mahkemeyi sorgulmayın lütfen. Katılmadığım bir bölüm olursa bunu rahatlıkla söylerim. Şu anda katılmadığım bir bölüm yok" diye konuştu.



Mahkeme başkanını Tuncay Özkan'a yerine oturmasını söylemesi üzerine, Özkan da, "Konuşmamızı engelliyorsunuz" diyerek tekrar söz istedi.



Mahkeme başkanı Köksal Şengün de konuşmanın yerinde ve zamanında yapılması gerektiğini söyleyerek Tuncay Özkan'dan duruşmanın ahengini bozmamasını istedi.



İddianamenin okunmasına geçileceğini hatırlattan Kökal Şengün'ün "Bu hepimizin menfaatine olacak özellikle de sizin. Lütfen yerinize oturun" demesi üzerine Tuncay Özkan, "Konuşmak istiyorum. Ağzımı açtığımda sus deyince susacak bir insan değilim" dedi.



Serdar Saçan söz aldı



Tuncay Özkan ile Mahkeme Başkanı Köksal Şengün arasında söz verip vermeme konusunda yaşanan tartışma devam ederken tutuklu sanıklardan İstanbul Organize Suçlarla Şubesi eski Müdürü Adil Serdar Saçan söz alarak usule ilişkin telepte bulunacağını söyledi.



Mahkeme Başkanı Köksal Şengün'ün söz vermesi ile konuşmasına devam eden Adil Serdar Saçan, "Sizin olmadığınız duruşmalarda burada olağanüstü bir yargılama yapılıp yapılmadığının karara bağlanmasını istemiştim. Bugün de bu talebimi tekrarlıyorum. Kanuna karşı hile yöntemini kullanmak yolu ile Adalet Bakanlığı ve Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu(HSYK) yetkilerini kullanarak ikinci bir mahkeme kurdunuz. Hem yetkisizsiniz hem görevsizsiniz. Bu nedenle bu konuya ilişkin acele karar vermelisiniz. İkinci bir mahkeme kurarak şuan da suç işliyorsunuz, Anayasa'yı ihlal ediyorsunuz. Biz hangi mahkemenin karşısındayız?" dedi.



Adil Serdar Saçan'ın ardından usule ilişkin konuşacağını belirterek söz alan Tuncay Özkan ise olağanüstü yargılama usullerinin Anayasa'nın 15'inci maddesine göre savaş dönemlerinde bile uygulanamayacak usuller olduğunu belirterek, "Bu konuda bir karar vermek zorundasınız. Beşiktaş'ta oluşturulan diğer mahkemenin numarası nedir. Yanlış Bağdat'tan döner. Ya bu Ergenekon yanlışından dönün ya bu yanlış sizi de yutacak" diye konuştu.



Adil Serdar Saçan'ın avukatı Celal Ülgen de HSYK'nın oluşturulan İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nden haberinin olup olmadığını sorarak, "Bir yetkilendirme varsa bu kararı görmek istiyoruz" dedi.



Sanıkların ve vekillerinin taleplerine ilişkin görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel, mahkeme heyetinin HSYK'nın kararı ile oluşturulduğundan telbin reddedilmesini istedi.