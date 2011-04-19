Özkan'dan CHP sitem: Benim adaylık başvurumu neden reddettiniz

T24- 12 Haziran genel seçimlerinde CHP’den milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunan, ancak bu başvurusu kabul edilmeyen ardından ise bağımsız aday olan İkinci Ergenekon Davası’nın tutuklu sanığı gazeteci Tuncay Özkan, yaptığı yazılı açıklamada, CHP’yi sitem dolu sözlerle eleştirdi.







Açaklama dahi yapılmadı







İstanbul birinci bölgeden milletvekili adaylığını kabul edilmediğini belirten Özkan, yaptığı yazılı açıklamada, "Başvurum CHP Merkez Yürütme Kurulu’nda görüşülmeksizin ve en hazini Parti Meclisi’nde dahi görüşülmesine izin verilmeksizin reddedildi. Arkasından neden aday gösterilmediğime dair açıklama dahi yapılmadı" dedi.





Benim suçum ne





"Aylardır mahkeme heyetine ve savcılara sorduğum soruyu Sayın Kılıçdaroğlu şimdi size soruyorum" diyen Özkan’ın açıklaması şu sözlerle devam etti:

"Benim Suçum Ne! Benim adaylık başvurumu neden reddettiniz? Bu vefasızlık, bu sessizlik niye? Savcıların yapamadığını yapmak mı bunun adı? Halkın gönlünde de beni tecride koymak mı? Oysa amacım güç katmaktı, güç vermekti. Anlıyorum ki, beni CHP’nin yetkili kurullarına sunmaktan bile kaygı duydular. Ya kabul edilirsem diye çekindiler. Ama inanın su akar ve yolunu bulur."





Özkan, CHP’nin adaylığını kabul etmemesinin ardından İstanbul’un Anadolu Yakası’ndan 1. Bölge seçim çevresinden bağımsız milletvekili adayı olduğunu hatırlattığı yazılı açıklamasında, bütün dostları, 12 Haziran günü, beni aşkla bağlı olduğum halkımla buluşturmamak için kapattıkları Silivri zindanını gömmek için sandığa, bana oy vermeye çağırıyorum. Tuncay Özkan’ı fiilen Silivri zindanında tecritte tutanlara ve bana katmer olsun diye siyasi tecritte kalmamı isteyenlere Mustafa Kemal aydınlığı ile yanıt vermek için bütün dostları çağırıyorum. Oylarınızla Tuncay Özkan’ın özgürlüğüne kanat olmaya çağırıyorum sizi. Vefasızlığa, zulme, zorbalığa, ‘Hayır’ demeye çağırıyorum sizi." ifadelerine yer verdi.