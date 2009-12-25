Özkan savcıya kızdı kürsüyü yumrukladı

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İkinci Ergenekon davasının 28. duruşmasında çapraz sorgusu süren Tuncay Özkan savcının sorusuna sinirlendi. Sanık kürsüsünü yumruklayan Özkan, "Başkalarının yaptığı telefon görüşmelerinden dolayı beni yalancılıkla suçlayamazsınız. Ben yalancı değilim. Yalancı sizsiniz. İade ederim" dedi.İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’de görülen ikinci Ergenekon davasının 28’inci duruşmasında tutuklu sanık Tuncay Özkan’ın çapraz sorgusu devam ediyor.Savcı Mehmet Ali Pekgüzel dün kaldığı yerden sorularını sormaya devam etti. Pekgüzel’in, “Hurşit Tolon ile bir telefon görüşmeniz var. Bu görüşmede bahsettiğiniz yemekte Erdal Şenel de vardı. Başka kim vardı?" sorusuna Özkan, yemeğin bir toplantı yada özel bir yemek olmadığını ifade etti."Yalancı sizsiniz, iade ederim"Savcı Pekgüzel, “Mustafa Balbay’ın yaptığı bir konuşmada 'Tuncay Özkan aynı konuyu üç kişiyede farklı anlatmış’ şeklinde ifadesi var sözlerine çok sinirlenen Özkan, sanık kürsüsünü yumruklayarak "Başkalarının yaptığı telefon görüşmelerinden dolayı beni yalancılıkla suçlayamazsınız. Ben yalancı değilim. Yalancı sizsiniz. İade ederim" diye konuştu.Savcı Pekgüzel’in, soruşturma kapsamında evi aranan ve daha sonra kanser hastalığına yakalanarak hayatını kaybeden Türkan Saylan ile ortak projesi olup olmadığını sordu.Özkan, “Türkan Saylan’ı Ege ve Güneydoğu yollarında tanıdım. Okul yapmaya gidiş gelişi sırasında. Kendisiyle ortak bir projemiz olmadı. Türkan Hanımla ilgili çalışmalarınızda benim verdiğim gizli bursları da açık ettiniz. Teessüf ederim" dedi."N.T. adında başka Ergenekon savcısı var mı?"Ardından savcı Nihat Taşkın, Tuncay Özkan’a sorularını yöneltti.Taşkın hakkında bir gazetede çıkan haberde, Taşkın’ın bir uyuşturucu çetesi üyesiyle telefonda görüştüğü iddiaların yer aldığını ifade eden Özkan, sorularına cevap vermeyeceğini, ondan gelen soruları Başkan Köksal Şengün’den geldiğini farz ederek cevaplayacağını ifade etti.Nihat Taşkın bu konuya cevap vermek istediğini belirtti.Taşkın, dün Özkan’ın kendisine verdiği haber küpürünü göstererek, "Verdiğiniz gazetede benden bahsetmiyor. Ben ne Rize’liyim ne de Trabzon’lu. Uyuşturucu kaçakçısı arkadaşım yok. Sakaryalıyım. Madem bir güvensizlik oluştu. Sizin savcı seçme savcıların da sanık seçme hakkı yok" diye konuştu.Tuncay özkan ise, "Gazetenin birinci sayfasını getirmeyi unutmuşum. İsmi N.T. olan başka bir Ergenekon savcısı var mı?" ifadesini kullandı.