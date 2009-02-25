Özkan da AİHM’e başvurdu

Emekli yüzbaşı Muzaffer Tekin’in ardından Yeni Parti Genel Başkanı Tuncay Özkan da Ergenekon soruşturması nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurdu



Özkan, başvurusunda, 5 aydır tutuklu bulunduğu ve tahliye edilmediği gibi, yargıç önüne çıkartılmadığını da belirtti.

Dilekçede, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 5. maddesinin 2. fıkrasına göre, yakalanan kişilere neden yakalandığının bildirilmesi gerekmesine rağmen, Özkan’a böyle bir açıklama yapılmadığı, hangi delille bu örgütle ilişkilendirildiğinin açıklanamadığı vurgulanarak, kimsenin keyfi biçimde yakalanıp tutuklanamayacağına işaret edildi.



Dilekçede, Özkan’ın tutuklanma nedenleri arasında gösterilen “atv’ye saldırı” olayının “Biz Kaç Kişiyiz” üyelerinin kanalın binasına domates ve yumurta atılmasından ibaret olduğu da kaydedilerek, “Bir terör örgütünün silahının domates, süngüsünün yumurta olmayacağı çok açıktır” denildi.

