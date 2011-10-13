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Spor

Özkan bugün taburcu oluyor İSTANBUL (A.A)

13 Ekim 2011 03:08

-Özkan bugün taburcu oluyor İSTANBUL (A.A) - 12.10.2011 - Ümit Milli Futbol Takımı'nın dün İtalya ile Rieti kentinde oynadığı 2013 Ümitler Avrupa Şampiyonası eleme grubu maçından sonra Rieti Hastanesi'nde apandisit ameliyatı olan milli futbolcu Özkan Karabulut'un durumunun iyi olduğu bildirildi. Ümit Milli Takım Doktoru Asım Baykan, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesine yaptığı açıklamada, Özkan Karabulut'un İtalya ile oynanan karşılaşma sonrasında karın ağrısı yakınması nedeniyle yapılan muayenesinde ''akut apandisit'' şüphesi ve ön tanısı ile tetkik ve acil tedavi amacıyla Rieti Hastanesi'ne kaldırıldığını ifade ederek, ''Özkan'a yapılan radyoloji ve laboratuvar tetkikleri sonucunda tanı kesinleşmiş ve sporcumuz saat 01.30'da ameliyata alınmıştır. Yaklaşık bir saat süren ve başarıyla tamamlanan ameliyat sonrasında herhangi bir komplikasyon oluşmazken, sporcumuzun olağan iyileşme koşullarında bugün taburcu edilmesi planlanmaktadır'' ifadelerini kullandı. TFF'dan yapılan açıklamada, ''En kısa sürede sahalara dönmesini temenni ettiğimiz değerli futbolcu Özkan Karabulut'a ve Gençlerbirliği camiasına geçmiş olsun'' denildi.

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