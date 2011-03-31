-ÖZİNCE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BIRAKIYOR İSTANBUL (A.A) - 31.03.2011 - İş Bankası Genel Müdürü Ersin Özince, bugün gerçekleştirilecek Genel Kurul sonrasında görevini bırakacağını, kendisinin verdiği bu kararda en büyük destekçinin annesi olduğunu söyledi. Özince, İş Bankası'nın 2010 faaliyet yılına ilişkin düzenlediği basın toplantısında, Genel Müdürlük ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanlığını bırakacağını bildirdi. Emekli olmayacağını ifade eden Özince, ''Genel Kurul'da da bu düşüncemi söyleyeceğim. Henüz istifamı vermiş değilim. Bu kararı veren benim. Bu kararımda en büyük destekçim de annem. Eşim, çocuklarım ve babam müteredditti. Annem destek verdi, öbürleri de kabul edecekler. Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı'ndan da ayrılmam gerekiyor. Oraya da banka Genel Müdürlüğü sıfatıyla seçiliyorsunuz'' şeklinde konuştu. Ersin Özince, ayrıldıktan sonra kendisine daha fazla zaman ayıracağını belirterek, bir soru üzerine, ''Hemen keçi çiftliği kurmak istiyordum. Ancak hemen bankacılık sektöründen ayrılma dediler'' diye konuştu.