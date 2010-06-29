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Spor

Özil'in pasaportunda ve evraklarında sahtecilik yapılıyor

A Milli Takım’ın hocası, Bild Gazetesi’ne çarpıcı açıklamalarda bulundu.

29 Haziran 2010 03:00

T24 - A Milli Takım’ın hocası, Bild Gazetesi’ne çarpıcı açıklamalarda bulundu, Alman Futbol Federasyonu’nun Mesut Özil’in pasaportunda ve evraklarında sahtecilik yaptığını ileri sürdü.

Milli Takım Teknik Direktörü Guus Hiddink Dünya Kupası’nda yıldızı parlayan Almanya’nın Türk asıllı oyuncusu Mesut Özil ile ilgili müthiş bir iddiada bulundu.

Alman Bild gazetesine konuşan Hollandalı teknik adam, Alman Futbol Federasyonu’nun Mesut Özil’in pasaportunda ve evraklarında sahtecilik yaptığını ileri sürdü.

Hiddink, Bild’e “Mesut Türk soyundan gelmektedir. Ancak Almanların sahteciliğiyle Dünya Kupası’nda Alman Milli Takımı forması giyiyor. Özü Türk’tür. Löw’ün de bu durumdan haberi var” dedi.


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