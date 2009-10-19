Özilhan'dan Yıldırım'a sert cevap

Efes Pilsen Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın "Efes Pilsen'in küme düşürülmesi gerek" çıkışına sert yanıt verdi. Özilhan, "Aziz Yıldırım çizmeyi aşmıştır, kendisini aklı selime davet ediyorum" dedi.



Beko Basketbol Ligi'nde geçen sezonun final serisinde Efes Pilsen ile Fenerbahçe Ülker arasında yaşanan gerginlik devam ediyor.



Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Kerem Gönlüm'de yasak madde tespit edilmesinin ardından Efes Pilsen'i organize olarak doping yapmakla suçlamış ve bir gazeteye yaptığı açıklama ile lacivert-beyazlı kulübün küme düşürülmesi gerektiğini savundu.



Yıldırım'ın bu çıkışına Efes Pilsen Başkanı Tuncay İlhan sert yanıt verdi.



İlhan, "Hukuki sürecin devam ediyor olması nedeniyle bugüne kadar basın bültenleriyle kamuoyunu bilgilendirmenin dışında bir açıklama yapmadık. Ancak Aziz Yıldırım çizmeyi aşmıştır. Kendisini aklı selime davet ediyorum. Efes Pilsen Spor Kulübü ile ilgili açıklamalarını hem kastını, hem de haddini aşan beyanlar olarak değerlendiriyorum" dedi.



Efes Pilsen'in 33 yıldır Türk basketboluna hizmet ettiğini vurgulayan Özilhan, Yıldırım'ı Efes Pilsen'in tarihi ile bilgilerini tazelemesi gerektiğini söyledi. Şu anda Fenerbahçe forması giyen birçok oyuncunun da Efes Pilsen altyapısından yetiştiğini hatırlatan Özilhan, "Eğer arzu ederse, basketbol tarihimizin 100 yılını anlatan ve camia tarafından çok beğenilen kitabımızı kendisine gönderebilirim. Böylece Fenerbahçe takımında geçmişte ve günümüzde forma giyen basketbolcuların bazılarının çocuk yaşta geldikleri Efes Pilsen Spor Kulübü'nden yetiştiklerini, bugün NBA ve Avrupa takımlarında başarıyla forma giyen sporcularımızın Efes Pilsen Spor Kulübü'nden geçtiklerini de öğrenmiş olur” diye konuştu.



'Aziz Yıldırım, önce kendi kulübüne baksın'



Kerem Gönlüm'de tespit edilen ''Cathine'' maddesinin hangi yolla alındığı konusunda bilgileri bulunmadığını ifade eden başkan Özilhan, ''Araştırıyoruz. Bu işi bilenlere, farmokologlara danışıyoruz. Bildiği olan varsa gelsin paylaşsın. Ne olduğunu birlikte ortaya çıkaralım. Şunu açık ve net söylüyorum, Efes Pilsen Kulübü kurumsal yapısı ve etik anlayışı ile tanınmış bir kulüptür. Organize işlerin içinde hiçbir zaman olmamıştır. Asla olmayacaktır. Ne olduğunu, nasıl olduğunu araştırıyoruz. Bulduğumuzda da gereğini yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Kaldı ki Aziz Yıldırım önce kulübünün basketbol, voleybol, yüzme ve kürek gibi branşlardaki doping sabıkalarına baksın. Hatırlamakta zorluk çekerse, internette yapacağı kısa bir gezinti, anılarını tazelemesini sağlayacaktır'' dedi.



'Keşke sadece salon yaparak katkı olsaydı'



Aziz Yıldırım'ın söylediği ileri sürülen, ''Bir salon bile yapmadılar'' sözlerine değinen Tuncay Özilhan, ''Keşke sadece salon yaparak spora katkı yapılabilseydi. Evet, Fenerbahçe Kulübü salon yapıyor, ama biliyor musunuz ki, o salon aslında yapılması planlanan alışveriş merkezinin yan unsuru. Yani yapılacak alışveriş merkezinden jenere edilecek para ile yapılacak bir yatırım. Arsası da hediye ve tahsisli. Aynı şartlarla biz de bir salon yapmaya hazırız'' cümleleriyle yanıt verdi.



Kendilerinin de uzun yıllardır salon yapabilmek için merkezi bir yerde arsa aradıklarına değinen Özilhan, ''Buyursunlar gelsinler. Konuşalım, görüşelim. Aziz Yıldırım sanırım Efes Pilsen Kulübü'nü de yönetmek istiyor. Bütçe detaylarına kadar girmiş. Ama bilmediği şey, telaffuz ettiği meblağ bizim sadece basketbol takımımıza değil, Türk sporuna yaptığımız tüm katkıları içeriyor ki, buna büyük kulüplerin sponsorlukları da dahildir'' şeklinde konuştu.



'Başbakan'a ne diyecek merak ediyorum?'



Aziz Yıldırım'ın, konuyu Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a şikayet edeceği şeklindeki sözlerini hayretle karşıladığını dile getiren Tuncay Özilhan, ''Başbakan'a ne konuda şikayette bulunacağını merak ediyorum?'' dedi.



''Fenerbahçe takımının her yenilgisinden sonra, rakip takımın küme düşürülmesi istenecekse ve Başbakan'a gidilecekse, Türkiye'nin çekeceği var demektir'' diyen Özilhan, ''Fenerbahçe'nin şampiyon olması için Efes Pilsen Kulübü'nün küme düşürülmesi isteniyorsa o başka. Play-off finalinde meydana gelen olaylar yüzünden 5 maç ceza aldılar. Şu anda maçlarını seyircisiz oynuyorlar. O dönemde Aziz Yıldırım bir telefon açıp özür bile dilemedi. Başta da söylediğim gibi, bu güne kadar devam eden hukuki süreci etkilememek için suskun kalmayı tercih ettik. Ancak artık bu aşamadan sonra Basketbol Federasyonu yetkililerini gereğini yapmaya davet ediyoruz. Süreci ve karar vericileri etkilemeye çalışanların disiplin kuruluna sevk edilmelerini bekliyoruz'' ifadelerini kullandı.