Özilhan: Hâlâ bataklıktayız!

TÜSİAD eski Başkanı Özilhan, krizin ne zaman biteceğine ilişkin bir öngörüsünün olmadığını belirterek, "Hâlâ bataklıktayız, sert zemine ulaşamadık. Ne zaman insanlar işini kaybetmeyeceğinden emin olur o zaman çarklar yukarıya doğru döner" dedi.



TÜSİAD eski Başkanı ve Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, ekonomideki son gelişmeleri değerlendirdi. Ntvmsnbc’de yer alan haberde Özilhan, krizin turnusol kağıdı olan otomotiv ve inşaat sektörlerinde henüz bir toparlanma yaşanmadığını belirterek, krizin bitişi için bir tarih öngörmedi.



Özilhan, "Bataklık vardır, sert zemine ulaşırsınız. Ben o zemine ulaştığımız kanaatinde değilim. Ne zaman o güven oluşur, ne zaman insanlar işini kaybetmeyeceğinden emin olur, ne zaman çarkların döneceğinden emin olur. O zaman kriz bitmiş ve çarklar yukarıya doğru dönmüş olur. Ben daha onu hissetmiyorum" dedi.



Özilhan sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir platforma ulaştıktan sonra yükselme trendine girecek ama eskisi kadar büyük ve likit bir ortam oluşturmayacak. Tasarruflardan yatırım yapacağız. İki sene önceki likidite bolluğu olmayacak, o devir kapandı. Belki 10 sene, 20 sene sonra sermaye büyümesiyle meydana gelebilir."



IMF anlaşması kenara konmalı



Türkiye'nin en büyük talihsizliğin krize seçim sürecinde yakalanmak olduğunu kaydeden Özilhan, "Geç kaldık, belki şanssızlığımız böyle bir dönemde seçimin olması. Ama artık seçim biti. Hükümetin fokusu ekonomi olmalı, olacağına inanıyorum. IMF'yle anlaşma imzalanarak bir kenara konmalı. Bu yurtdışından gelecek yatırımıcı için de çok önemli" diye konuştu.

