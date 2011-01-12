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Spor

Özilhan: Efes Pilsen'in kapanmaması için çalışıyoruz

Efes Pilsen Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan, kulübün kapanmaması için çalıştıklarını söyledi.

12 Ocak 2011 02:00

T24 - Alkollü içecek markalarının spor kulüplerine isim vermesini yasaklayan yönetmeliğin ardından Efes Pilsen Spor Kulübü’nün kapanması gündemde. Anadolu Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Efes Pilsen Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan, kulübün kapanmaması için çalıştıklarını ve isim değişikliği üzerinde durduklarını söyledi.

Spor kulüplerinin isim ve tanıtımlarında alkollü içki markalarını çağrıştıran ad, logo, amblem ve işaretler kullanmasını da engelleyen “Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışı ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” devreye girdi. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (TAPDK) aldığı karara göre, alkollü içecek markaları artık spor kulüplerine isim veremeyecek. Bu durum özellikle Türk basketbolunun köklü kulübü 35 yıllık Efes Pilsen Spor Kulübü’nü zor durumda bıraktı. Özilhan, TAPDK'nın yeni yönetmeliği ile ilgili olarak ilk açıklamasını yaptı. Mc Donalds'ın 25'inci yılı nedeniyle düzenlenen toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özilhan, şunları söyledi:

"Kulübü kapatmak istemiyoruz. Arkadaşlarımız isim değişikliği üzerinde çalışıyor. Konu ile ilgili TAPDK'ya da başvuracağız. Onların da desteği ile kapanmaması için çalışacağız. Şirketimiz bir tür çözüm arayışında.

Birtakım başka çözümler bulabilir mi, onu önümüzdeki günlerde hep beraber göreceğiz. Önümüzdeki günlerde TAPDK ile  paylaşacaklar. Biz belirli isimlerle müracaat edeceğiz ve TAPDK'dan görüş  bekleyeceğiz. Onayladıkları takdirde devam edeceğiz ve devam etmek istiyoruz. Bu  kulübün ülkeye çok önemli katkılar verdiğine inanıyoruz. Dolayısıyla TAPDK'nın  yaklaşımıyla bu sorun bir şekilde çözülecek.”


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