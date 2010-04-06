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Ekonomi

Özilhan, 8.5 milyon liraya TAT Konserve fabrikasını aldı

06 Nisan 2010 16:46

T24- Koç Grubu'na bağlı Tat Konserve'nin Bursa Yenişehir'deki fabrikasını Anadolu Efes satın aldı. Anadolu Efes, bu satın alma için 8,5 milyon lira ödeyecek. Anadolu Efes’in Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan özel durum açıklamasında, şirket Yönetim Kurulu tarafından Bursa İli, Yenişehir İlçesi, Çayır Mahallesi, Bursa Şosası Mevkii 6 Pafta, 1 Ada, 5-7 ve 16 Parselleri üzerinde yer alan Tat Konserve ve Sanayii A.Ş.’ye ait gayrimenkulün tamamının 8 milyon 50 bin lira bedelle satın alınmasına karar verildiği belirtildi.
         Açıklamada, satın alım bedelinin 15 Nisan 2010 tarihinde tapu devir işlemlerinin tamamlanması ile birlikte defaten ve nakden ödeneceği kaydedildi. Tat'ın fabrikası yaklaşık 5 senedir atıl durumda bulunuyordu.

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