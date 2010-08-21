-ÖZİL'E 250 MİLYON AVRO'LUK ENGEL MADRİD (A.A) - 21.08.2010 - Almanya'nın Werder Bremen kulübünden 15 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Mesut Özil'i transfer eden Real Madrid, genç futbolcusunun gelecekte diğer takımlar tarafından rahatsız edilmemesi için sözleşmesine takımdan ayrılması halinde 250 milyon avro ödemesini gerektiren bir madde koydu. İspanyol spor gazetesi AS, Real Madrid ile sezon başına 5 milyon avrodan 6 yıllık sözleşme imzalayan Mesut'un, kulüp başkanı Florentino Perez tarafından ''zırhlandığını'' yazdı. Son dönemlerde yıldız futbolcuları kadrosuna katmak için astronomik rakamlar öneren İngiltere'nin Manchester City kulübü göz önüne alınarak, Mesut'un sözleşmesine, takımın rızası olmadan Real Madrid'den ayrılması halinde 250 milyon avro ödeyeceğine ilişkin bir maddenin eklendiği bildirildi. İspanya'da yıldız futbolcuların kontratlarında bu tür maddeler konulurken, Barcelona da 2016 yılına kadar sözleşmesini uzattığı Arjantinli futbolcusu Lionel Messi için 250 milyon avroluk bir şart getirmişti. Bu arada Real Madrid'e geleli daha 4 gün olmasına rağmen Mesut'un takımdaki yerinin sağlam olduğu ve teknik direktör Jose Mourinho'nun 21 yaşındaki futbolcuyu ilk 11'de düşündüğü belirtiliyor. İspanyol basını, Mesut'un ''Real Madrid'in yeni Guti'si olacağını'' savunuyor.