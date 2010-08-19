-ÖZİL: ŞAMPİYONLUKLAR İÇİN GELDİM BERLİN (A.A) - 19.08.2010 - Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımı Werder Bremen'den İspanya'nın Real Madrid takımına transfer olan Türk kökenli Alman milli takımı oyuncusu Mesut Özil, Real Madrid'e şampiyonluklar kazanmak için transfer olduğunu söyledi. Mesut, Bild gazetesinde yayınlanan röportajında, Real Madrid takımının büyük bir potansiyeli olduğunu belirterek, ''Şampiyonluklar kazanmak için Madrid'e transfer oldum'' dedi. Madrid'deki ilk gününün nasıl geçtiğini anlatan Mesut, kulüpte iyi karşılandığını, menajer Jorge Valdano'nun kendisine Real Madrid'i tanıttığını ve çok sayıda kişiye tanıştırdığını, Real Madrid'in mükemmel bir kulüp olduğunu ifade etti. İspanyol medyasının kendisini ''Alman Zidane'' olarak tanımladığının anımsatılması üzerine de Mesut, ''Geçekten mi? Bunu henüz okumadım. Zidane örnek aldığım kişi olduğu için uygun. Küçükken onun becerilerine hayran kalırdım ve daha sonra sahada aynısını yapmaya çalışırdım. Bu benzetme hoşuma gitti'' dedi. Real Madrid'in kupa salonunda çok sayıda kupanın bulunduğunu ve bu salonu çok beğendiğini belirten Mesut, Real Madrid'in başarılı bir takım olduğunu, burada oynayanların şampiyonluklar kazanması gerektiğini ifade etti. ''Ben de buraya Real ile şampiyonluklar kazanmak için geldim. Çok güçlü bir takımımız var. Ben de başarıya açım'' diyen Mesut, ''Daha önce Barcelona ile anlaştığınız söylendi. Real sizin ilk tercihiniz miydi?'' şeklindeki soruya karşılık da her zaman büyük bir kulübe gitmek istediğini, bunun da Real Madrid olduğunu, Real Madrid'de oynamanın kendisi için bir onur olduğunu kaydetti. Mesut, spor dergisi Kicker'de yayınlanan röportajında da ''21 yaşında kariyerinizin zirvesine ulaştınız mı'' şeklindeki bir soruya ''Tabii ki hayır. Büyük bir adım attım. Şimdi bu takımda kendimi göstererek şampiyonluklar kazanmam lazım'' diye yanıt verdi. Teknik direktör Jose Mourinho'nun kendisi için yoğun çaba harcadığını ve kendisini çok istediğini belirten Mesut, Mourinho'nun kendisini sakat olan Kaka'nın yedeği olarak görüp görmediği şeklindeki bir soruya karşılık da ''Beni Kaka'nın yediği olarak görmüyor. Kaka döndüğünde sevineceğim. Birlikte de oynayabileceğimize eminim. Teknik direktör benim için doğru bir mevkiyi bulacaktır'' dedi. Madrid'in kendisi için ilk yurtdışı tecrübesi olacağını, bunun kendisini büyük ölçüde etkileyeceğini ifade eden Mesut, Alman Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw'ün de kendisini kutladığını sözlerine ekledi.