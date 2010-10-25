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Dünya

Özil, Merkel'le fotoğrafını duvarına asacak

Alman Milli Futbol takımının oyuncusu Mesut Özil, Almanya Başbakanı Merkel ile çektirdiği fotoğrafı istedi.

25 Ekim 2010 03:00

 T24 - Alman Milli Futbol Takımı oyuncusu Mesut Özil, Almanya - Türkiye maçı ertesi Almanya Başbakanı Merkel ile soyunma odasında çekilen ünlü fotoğrafı duvarına asmak için istedi.


Alman Bild gazetesinde, "Özil, Merkel’i duvarına asıyor" başlığıyla verilen haberde, Mesut ve menajeri Reza Fazali’nin, duvara asmak üzere bu fotoğraflardan 2 adet istediği belirtildi.


Mesut’un, Merkel’in kendisini ve takım arkadaşlarını maç sonrasında soyunma odasına gelerek tebrik etmesine sevindiği ifade edilen haberde ayrıca, geçen hafta Şampiyonlar Ligi maçında da Racing Santander’e 1 gol atan, Real Madrid’de gösterdiği performans ve attığı gollerle İspanya’da övgüler alan Mesut hakkında "Bizim yıldızımız 6-1’lik skorla Santander’i temizledi" denildi.


Başbakan Merkel, kendisini beklemeden soyunma odasına giderek oyuncuları tebrik ettiği için rahatsızlık duyan Alman Futbol Federasyonu (DFB)Başkanı Theo Zwanziger’den özür dilemişti. Zwanziger, maç sonrasında yaptığı açıklamada, galibiyetin sportif bir başarı olduğunu ve politikaya alet edilmemesi gerektiği şeklinde görüş belirtmişti.

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