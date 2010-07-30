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Spor

ÖZİL İSPANYA'DA TATİL'DE BARCELONA (A.A)

30 Temmuz 2010 23:43

-ÖZİL İSPANYA'DA TATİL'DE BARCELONA (A.A) - 30.07.2010 - İspanya'nın doğusundaki Palma de Mallorca Adası'nda tatil yapan Werder Bremen'in Türk kökenli Alman futbolcusu Mesut Özil, İspanyol Marca radyosuna, ''Real Madrid'ten konuşmak istemiyorum'' dedi. Mallorca'da bir kafeteryada arkadaşlarıyla eğlenirken Marca radyosunun muhabirine yakalanan Özil, yöneltilen sorular üzerine ''Real Madrid'ten konuşmak istemiyorum... Şimdilik... Ama evet İspanya çok hoşuma giden bir ülke'' diye konuştu. İspanya'da Madrid basını olan Marca ve AS, Özil'i transfer etmeye en yakın takımın Real Madrid olduğunu iddia ediyor. El Mundo Deportivo ve Sport gibi Katalan gazeteleri, geçmişte Barcelona'da bir gün oynamak istediğini söyleyen 22 yaşındaki futbolcunun Barcelona'ya gelebileceğini ileri sürüyor. Öte yandan, Özil'in Alman Milli Takımından arkadaşı olan Sami Khedira, Real Madrid'e transfer oldu. Stuttgart kulübü, futbolcusu Khedira'nın Real Madrid'e transfer olduğunu resmen duyurdu. Alman orta saha oyuncusunun, İspanyol kulübü ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtiliyor.       

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