'Özil de milli marşı söylesin' talebine tepki

Almanya’nın en yüksek nüfuslu eyaleti olan Kuzey Ren Vestfalya’daki parlamento seçimlerine iki buçuk hafta kala, Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkanı Christian Lindner, sosyal medyada eleştirilerin ve alaycı tepkilerin hedefi oldu.

Lindner, haftalık Stern dergisiyle yaptığı söyleşide gazetecilerin, Türk kökenli Almanya Milli Takımı futbolcusu Mesut Özil’in milli maçlarda Alman Milli Marşı’nı diğer takım arkadaşları ile birlikte söylememesine istinaden "Sizce Özil Milli Marşı diğerleri ile birlikte söylemeli mi” sorusuna "Evet” yanıtını vermişti.

FDP lideri Lindner, bu açıklamasının ardından sosyal medyada yoğun tepki çekti. Yeşiller Partisi Eş Genel Başkanı Simone Peter, Almanya’da zaman zaman alevlenen “öncü kültür” tartışmalarına gönderme yaparak, “FDP’nin yeni öncü kültürü bu mu? Mesut Özil Milli Marş’ı söylemeliymiş. Daha neler?” ifadelerini kullandı.

Yeşiller’den Federal Milletvekili Jürgen Trittin ise daha sert bir söylem ile Lindner’in açıklamasına tepki gösterdi.

Liberal politikacıyı Özil’e hakaret etmekle suçlayan Trittin, ayrıca çifte vatandaşlık konusunda dile getirdiği şüpheler ve Yunanistan’a yüklenmesi nedeniyle Lindner’i, sağcı popülist parti Almanya İçin Alternatif’in (AfD) 2017 Federal Meclis seçimleri için liste başı adayı Alexander Gauland’a benzetti.

Sol Parti Federal Milletvekili Sevim Dağdelen de, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Hür Demokrat Parti’nin şimdi de talimat ile Milli Marş söyletmek isteyip istemediğini ve parti lideri Lindner’in AfD’ye yanaşıp yanaşmadığını sordu:

Berlin'den Sosyal Demokrat Parti üyesi yerel politikacı Orkan Özdemir ise "futbolcu mantığı” etiketiyle “Özil milli marşı söylemeli, Lindner de yedek kulübesinden sağ açığa geçmek istiyor” yorumunu yaparak, FDP liderinin açıklamasının aşırı sağa kaydığını iddia etti.

Christian Lindner de gelen tepkiler üzerine Facebook sayfasından bir açıklama yaptı.

“Ben bir milli marş polisi istemiyorum. Bir futbolcunun milli marşı söyleyip söylemeyeceği kendi bileceği iştir” diyen Lindner, "Ama Stern dergisi bana bu konuda soru yöneltirse de, taktiksel davranıp fikrimi saklamam: Evet, milli marş söylenmeli” şeklinde konuştu.

Alman Milli Marşı’nın anayasa temelindeki devletin sembolü olduğunu belirten FDP’li politikacı, ‘herkesin bu liberal, dünyaya açık ve rengarenk anayasa devletine ve değerlerine desteğini dile getireceğini umduğunu' söyledi ve ‘Mesut Özil gibi idollerin de bunu yapmasının' modern bir göç ülkesi olarak ilerleme kaydedildiği yönünde önemli bir işaret olacağını kaydetti.

Öte yandan sosyal medyada gelen birçok tepkide, milli maçlar öncesinde etnik kökeni ne olursa olsun birçok milli futbolcunun Alman Milli Marşı'nı söylemediğine dikkat çekildi.

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dpa/DW/ AÜ/GA