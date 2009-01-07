Özil borsayı sallayacak





La Gazzetta dello Sport yaptığı değerlendirmede 21 yaş altı yıldızlar arasında Türk asıllı oyuncuyu da gösterdi.



İtalyan spor gazetesi La Gazzetta dello Sport haziran ayında Avrupa’da transfer borsasını sallayacak on 21 yaş altı yıldız futbolcu arasında Werder Bremen’in Türk asıllı Alman oyuncusu Mesut Özil’i de gösterdi. Gazete, "5 Altın Çocuk" olarak değerlendirdiği Atletico Madrid’in Arjantinlisi Sergio Aguero, Arsenal’lı Theo Walcott, Villareal’in İtalyan’ı Giuseppe Rossi, Benficalı Angel Di Maria ve Sevillalı Diego Capel dışında Mesut Özil, Arsenal’in Danimarkalısı Nicklas Bendtner, Manchester United’in 18 yaşındaki yıldızı Danny Welbeck, Bayer Leverkusenli Renato Augusto ve Manchester Cityli Joe Sturridge’i gelecek neslin en iyileri olarak borsaları sallayacağını öne sürdü.



KARAR MESUT'TA



Mesut Özil, Alman ve Türk milli takımları arasındaki tercihini hala yapmaması üzerine Alman basınında da gündemi meşgul ederken, teknik direktör Joachim Löw, Türk asıllı oyuncuyu milli takımda düşündüğünü açıklamıştı. Fatih Terim ise karar konusunda topu Mesut’a bırakmış ve beklemeye başlamıştı.

