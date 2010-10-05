Özil: Bana hain demeyin

T24 - Milli Takımımıza karşı ilk kez forma giyecek olan genç star, “Türklükten onur, Almanya forması giymekten şeref duyuyorum ama maçı kazanmamız ve benim gol atmam halinde oluşacak tepkilerden de endişeleniyorum” dedi.



Sezon başında Real Madrid’e transferiyle büyük sükse yapan ve cuma akşamı ay yıldızlı ekibimizle karşılaşacak Almanya’nın en büyük kozu olan Türk kökenli Mesut Özil’i zorlu maç öncesi korku saldı. Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Milli Takımımıza karşı ilk kez forma giyecek olan Mesut Özil, kendisine gelecek olumsuz tepkilerden çekindiğini söyledi.Avrupa Şampiyonası elemelerindeki dev maç öncesi endişeli olduğunu dile getiren Mesut, “Maalesef Türk insanı olarak bizler, her şeye çok kolay tepki verebiliyoruz. Bir olayla, bir kişiyi bir anda vatan haini ilan edebiliyor veya göklere çıkarıyoruz. Maçı Almanya’nın kazanması ya da benim Türkiye’ye gol atmam durumunda tepki alacağım konusunda ciddi endişelerim var” diye konuştu.

Sitemi kilitlemişlerdi



Almanya forması giyeceğini açıkladığında da bu tür tepkilerle karşılaştığını ifade eden yıldız oyuncu şöyle devam etti:“İnternet sitem adeta kilitlenmişti. En yakınlarım bile bana tepki göstermişlerdi. Hatta beni vatan haini ilan edenler bile oldu. Almanya benim, Türkiye gibi vatanım sayılır. Türk Milli Takımı’nda oynayan Brezilya kökenli Aurelio var. Bu futbolun evrenselliğini gösteriyor. Bunun oyun olduğu asla unutulmamalı” dedi.





TÜRKİYE’YE KARŞI OYNAYACAK TÜRKLER



Stuttgart’ın vazgeçilmez ismi. 2007, Eylül ayında Almanya A Milli Futbol Takımı’nda oynamaya başladı. 13 maçta oynayıp henüz gol atamadı. 8 Ekim’deki Türkiye maçı kadrosuna dahil edilmedi.



- Ekrem Dağ (Avusturya)

Beşiktaş’ın jokerlerinden. Avusturya Milli Takımı formasını da giyiyor. Bu ülkenin milli takımında şimdiye kadar yalnızca 1 kez görev aldı. Türkiye’ye karşı da oynayacak.



- Veli Kavlak (Avusturya)

Rapid Wien’de forma giyen ve geçtiğimiz hafta Beşiktaş’ın bu takımla oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında gol atan Veli, Avusturya Milli Takımı’nda da görev alıyor.



- Yasin Pehlivan (Avusturya)

21 yaşındaki Türk asıllı Avusturyalı oyuncu, Veli Kavlak gibi Rapid Wien’de oynuyor. O da Beşiktaş’a karşı forma giydi ve Veli’nin golünde asisti yapan isimdi.



TÜRKİYE’YE KARŞI OYNAYAN TÜRKLER

- Eren Derdiyok (İsviçre)

Türk asıllı İsviçreli oyuncu. B.Leverkusen de oynuyor. İsviçre ile 22 maça çıktı 2 gol attı. Euro 2008’de, ay yıldızlı ekibimize karşı forma giydi.



- Hakan Yakın (İsviçre)

Bir dönem Galatasaray’da da kiralık oynadı, İsviçre milli formasıyla 80 maça çıktı, 20 gol kaydetti. Euro 2008’de milli takımımıza karşı mücadele edip bir gol attı.



- Gökhan İnler (İsviçre)

Udinese’de forma giyiyor. 2006’da Türkiye U-21 takımıyla 2 maça çıktı daha sonra İsviçre’yi tercih etti. 39 milli maçta 3 golü var.





Zor bir maç bizi bekliyor



Cuma akşamı Almanya ve Türkiye’yi zor bir maç bekliyor. Her iki takım da grupta oynadığı iki karşılaşmasını kazanarak, ne kadar iddialı olduğunu ortaya koydu. Biz sahamızdaki bu zorlu mücadeleyi kazanmak istiyoruz. İnşallah bu grupta Almanya ile Türkiye kol kola Avrupa Şampiyonası’na giderler.







