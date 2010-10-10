Özil: Atalarımın yurduna duyduğum saygıdan kutlama olmadı

T24 - Alman formasıyla Türkiye'ye karşı mücadele eden Real Madridli futbolcu Öesut Özil, ıslıklanmasını sineye çektiğini ve oyununa konsantre olduğunu söyledi. Yıldız oyuncu, maçı da "Arkadaşlarıma karşı oynadığım özel bir maçtı" diye yorumladı.





Alman Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde Almanya-Türkiye maçı sonrası Mesut Özil'in sorulara verdiği yanıtlar yer aldı.Türk asıllı oyuncu özellikle attığı golden sonra sevinmemesinin nedenini ilginç cümlelerle açıkladı.



SORU: Türkiye karşısında kazanılan galibiyeti nasıl yorumluyorsun?

MESUT: Benim için özel bir maçtı, arkadaşlarıma karşı oynadım. Hedefimiz olan galibiyete ulaştığımız için mutluyum. Takım iyi oynadı. Özellikle de 2. yarı iyi bir performans ortaya koyduk ve kazanmayı hak ettik.

SORU: Türk seyircinin ıslıklaması sahada seni nasıl etkiledi?

MESUT: Sineye çektim ve yalnızca oyuna konsantre oldum. Sadece oyunumu ortaya koymak istedim ve bunu da başardım. Takımım ve Alman seyirciler de bana yardımcı oldular. Çok mutluyum.

SORU: Gol kutlaması neden yoktu?

MESUT: Aslında tabii ki sevinçliydim. Bu maçta gol atmak benim için büyük bir işti. Büyük bir sevinç yaşamamam ise, atalarımın yurduna duyduğum saygının yanında, o an kendiliğinden gelişen bir tepkiydi.

SORU: Sakatlığının durumu nedir?

MESUT: Hâlâ ağrım var. Milli Takım doktorlarımızın ve fizyoterapistlerin iyi bir tedavi süreci ortaya koyacaklarına inanıyorum. Umarım Kazakistan maçına hazır olur ve sahaya çıkarım.





