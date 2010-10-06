T24 LogoT24 Logo
Spor

Özil: Almanya Milli Takımı formasını giymekten gurur duyuyorum

Mesut Özil, Almanya-Türkiye maçıyla ilgili basının sorularını yanıtladı.

06 Ekim 2010 03:00

T24 - Almanya-Türkiye maçıyla ilgili basının sorularını yanıtlayan Mesut Özil, "Almanya Milli Takımı formasını giymekten gurur duyuyorum. Zaten başka bir ülkeyi hiç düşünmedim" dedi.



Alman Milli Takımı'nın Türk asıllı oyuncusu Mesut Özil, Türkiye maçı öncesi takım arkadaşı Philipp Lahm ile birlikte basın mensuplarının karşısına geçti.

Sözlerine, "Çok güzel bir maç olacak, hedefimiz kazanmak" diye başlayan Özil, yakından tanıdığı arkdaşlarına karşı oynayacağını ifade etti.

Mesut Özil, Türkiye karşısında üzerinde baskı olup olmayacağı şeklindeki sorulara ise, "Geçmişte neden Almanya'yı seçtiğimi açıklamıştım. Almanya'daki 3. kuşağım ve burada yetiştim. Kendimi rahat hissediyorum. Almanya forması giymekten de gurur duyuyorum. Zaten Almanya formasından başka forma giymeyi hiç düşünmedim" şeklinde yanıt verdi.

Maçın dostça geçeceğini düşündüğünü belirten genç yıldız, "Almany'nın genç takımlarında da oynadım. Ailem, arkadaşlarım, takımım beni destekliyor. Ben de mesleğim itibariyle entagrasyon örneğiyim. Almanya'daki birçok Türk genci beni örnek alıyor. Her iki tarafın birbirine dostane şeklde davrnması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Kendisi gibi Almanya'da yetişen oyunculardan Altıntop kardeşlerle iyi arkadaş olduğunu söyleyen Özil, Nuri Şahin'in de klas bir futbolcu olduğunu vurguladı.

'Türkiye'yi seçseydi, Real Madrid'e transfer olamazdı' şeklinde yapılan yorumlara katılmadığını belirten Mesut, "Ben zaten kendimi Almanya liginde kanıtlamıştım" diyerek cevap verdi.

Özil, Türk Milli Takımı'nın iyi bir takım olduğunu belirtirken, "Yetenekli oyuncular var. Güçlü bir takım. Mehmet Aurelio ve Nihat'ın potansiyellerinin farkındayım" dedi.

Philipp Lahm ise, Mesut'un Türk ligini yakından takip etmesinin kendilerine avantaj sağladığını belirtirken, "Orta sahada Emre kilit bir isim. Ancak genel olrak yetenekli oyuncular var ve en önemli özellikleri ekip ruhuyla oynamaları" şeklinde görüş belirtti.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24