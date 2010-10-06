Özil: Almanya Milli Takımı formasını giymekten gurur duyuyorum

T24

Alman Milli Takımı'nın Türk asıllı oyuncusu Mesut Özil, Türkiye maçı öncesi takım arkadaşı Philipp Lahm ile birlikte basın mensuplarının karşısına geçti.Sözlerine, "Çok güzel bir maç olacak, hedefimiz kazanmak" diye başlayan Özil, yakından tanıdığı arkdaşlarına karşı oynayacağını ifade etti.Mesut Özil, Türkiye karşısında üzerinde baskı olup olmayacağı şeklindeki sorulara ise, "Geçmişte neden Almanya'yı seçtiğimi açıklamıştım. Almanya'daki 3. kuşağım ve burada yetiştim. Kendimi rahat hissediyorum. Almanya forması giymekten de gurur duyuyorum. Zaten Almanya formasından başka forma giymeyi hiç düşünmedim" şeklinde yanıt verdi.Maçın dostça geçeceğini düşündüğünü belirten genç yıldız, "Almany'nın genç takımlarında da oynadım. Ailem, arkadaşlarım, takımım beni destekliyor. Ben de mesleğim itibariyle entagrasyon örneğiyim. Almanya'daki birçok Türk genci beni örnek alıyor. Her iki tarafın birbirine dostane şeklde davrnması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.Kendisi gibi Almanya'da yetişen oyunculardan Altıntop kardeşlerle iyi arkadaş olduğunu söyleyen Özil, Nuri Şahin'in de klas bir futbolcu olduğunu vurguladı.'Türkiye'yi seçseydi, Real Madrid'e transfer olamazdı' şeklinde yapılan yorumlara katılmadığını belirten Mesut, "Ben zaten kendimi Almanya liginde kanıtlamıştım" diyerek cevap verdi.Özil, Türk Milli Takımı'nın iyi bir takım olduğunu belirtirken, "Yetenekli oyuncular var. Güçlü bir takım. Mehmet Aurelio ve Nihat'ın potansiyellerinin farkındayım" dedi.Philipp Lahm ise, Mesut'un Türk ligini yakından takip etmesinin kendilerine avantaj sağladığını belirtirken, "Orta sahada Emre kilit bir isim. Ancak genel olrak yetenekli oyuncular var ve en önemli özellikleri ekip ruhuyla oynamaları" şeklinde görüş belirtti.