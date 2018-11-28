Özhaseki'nin İstanbul yorumu: Ufak tefek pürüzler vardı, hallolmayacak şeyler değil

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, İktidar partisinin tarihinde ilk defa yaşanan gelişmelere tanık olunduğunu, iktidarın iki konuda geri adım attığına dikkati çekerek, AK Parti'nin 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için öngördüğü riskler nedeniyle sıkıştığını öne sürdü. Deniz Zeyrek, İstanbul adayının belirlenme sürecinde yaşananlar için, "İlk defa liderin görev verdiği bir isim kendi tavrını net bir şekilde ortaya koydu. Gelen bilgiler, İstanbul'da Yıldırım'a bütün isteklerinin karşılanacağının vaat edildiği yönündeydi" değerlendirmesinde bulundu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'ye "İstanbul adayınızla ilgili sorun çözüldü mü? Binali Bey aday olacak mı?" sorusunu yönelten Zeyrek, Özhaseki'den "Ufak tefek pürüzler vardı. Hallolmayacak şeyler değil" yanıtını aldı.

Deniz Zeyrek, Binali Yıldırım'ın adaylığının netleşme süreci kadar, aday olması halinde birlikte çalışacağı ekibi belirleme konusunda da hassasiyet gösterdiğini, bu çerçevede, biraz aceleci davranan İstanbul İl yönetimine de sitem edip, tepki gösterdiğini yazdı. Zeyrek, öte yandan Yıldırım'ın İstanbul'un 39 ilçesinden başkan adayı yapılacak isimleri de o ilçelerde belediye meclislerine seçilip, oradan Büyükşehir Belediye Meclisi'ne gelecek isimleri de belirlemek istediğini ortaya koyduğunu ifade etti. Deniz Zeyrek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'ye "İstanbul adayınızla ilgili sorun çözüldü mü? Binali Bey aday olacak mı?" diye sorduğunu, Özhaseki'nin de "Ufak tefek pürüzler vardı. Hallolmayacak şeyler değil" yorumunu yaptığını kaydetti.

"MHP'ye kontenjan verilecek"

Yazar, MHP'nin İstanbul'da aday çıkarmayacak olmasının, MHP'nin Büyükşehir Belediye Meclisi'nde üye bulundurmayacağı anlamına gelmediğine dikkati çekti. Deniz Zeyrek, MHP'li meclis üyelerinin AK Parti listelerinden aday gösterileceği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bir MHP grubu olmasının hedeflendiğini işaret etti.

"Geri adımlar sıkışmışlığın sonucu"

İktidar partisinin tarihinde ilk defa yaşanan gelişmelere tanık olunduğunu savunan Deniz zeyrek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP'ye jestler yapabileceklerini ifade ettiğini öte yandan, İstanbul adayının belirlenme sürecinde yaşanan pürüzlere vurgu yaptı. Deniz zeyrek, "İlk defa liderin görev verdiği bir isim kendi tavrını net bir şekilde ortaya koydu. Gelen bilgiler, İstanbul'da Yıldırım'a bütün isteklerinin karşılanacağının vaat edildiği yönündeydi.İki konuda atılan geri adımlar, AK Parti'nin 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için öngördüğü riskler nedeniyle sıkıştığını gösteriyor. Çok merak ediyorum, muhalefet partileri, iktidar kanadındaki bu sıkışmışlığın farkında mı ve bu sıkışmışlığı avantaja çevirebilecekler mi?" dedi.

Deniz Zeyrek'in "Özhaseki’nin İstanbul yorumu: "Hallolmayacak şeyler değil" başlığıyla yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirisniz