-ÖZHASEKİ'DEN SÜKUNET ÇAĞRISI KAYSERİ (A.A) - 04.04.2011 - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve Kayserispor Onursal Başkanı Mehmet Özhaseki, dünkü Kasımpaşa maçında taraftarların tepkisi ve bazı olaylar nedeniyle sükunet çağrısında bulundu. Özhaseki, gazetecilerin soruları üzerine Kasımpaşa maçı sırasında taraftarların takımlarını yuhalamaları ve genel menajer Süleyman Hurma'nın taraftarlarla tartışması sonucu yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Futbolun bu tür ilginç sonuçlar doğurduğunu, takım galip gelince hataların örtüldüğünü ve başarıyı paylaşanın çok olduğunu ifade eden Özhaseki, takım kötü sonuçlar aldığında ise tepki verildiğini belirtti. Türk toplumunda bu tepkilerin abartıldığını dile getiren Özhaseki, şunları kaydetti: ''Bizim toplumumuzda bu tür tepkiler abartılıyor, adeta linç kampanyaları başlatılıyor. Kolay küfür ediyoruz. Sonra bunu gurur meselesi haline getiriyoruz. Sonuçta hoş görüntüler ortaya çıkmıyor. Soğukkanlı olmak lazım. Kayserispor, küme düşmemek için oynuyordu. Son 4-5 yıldır takımın başarısını kimse inkar edemez. Takımın iyi gidişinde yönetimin, futbolcuların, teknik heyetin ve menajerin, hepsinin payı var. Dün alkışladığımız bu insanlara bugün küfür ediyoruz. Takımda şanssızlıklar var. Cangele ve Eren Güngör uzun süreli sakatlıklar yaşıyor. Santana sakat. Amisulashvili sözleşmesindeki bir madde nedeniyle gitti. Zalayeta, aile sorunları yaşamış, gitti. Troisi yeni iyileşti. Sahada, gencecik çocuklar mücadele ediyor. Anlayışlı olup desteklemek lazım. Bu aşamada bana düşen de destek olmaktır.'' Kayserispor'un maddi açıdan da kendi ayakları üzerinde durabilen bir takım haline geldiğini, Kayserispor'dan çok daha fazla para harcayan takımların ligde daha alt sıralarda olduğunu anlatan Özhaseki, ''Yaşananları abartmamak lazım. Taraftarları ve tüm Kayserispor camiasını sükunete davet ediyorum'' dedi. Dün oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında Kayserispor taraftarları takımlarını yuhalayarak, Kasımpaşa lehine tezahürat yapmış, taraftarlarla tartıştığı için saha dışına çıkarılan genel menajer Süleyman Hurma tribünlere el sallamış ve küfür olarak yorumlanan el hareketleri yapmıştı.