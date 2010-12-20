-ÖZHASEKİ'DEN KILIÇDAROĞLU'NA TAZMİNAT DAVASI KAYSERİ (A.A) - 20.12.2010 - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, hakkında yolsuzluk iddialarını ortaya atan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Mehmet Özhaseki'nin avukatı Mehmet Savruk, Kayseri Adliyesi'ne gelerek dava dilekçesini Asliye Hukuk Hakimliği'ne sundu. Savruk, yaptığı açıklamada, ''CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun müvekkili Mehmet Özhaseki'nin kişilik haklarına saldırdığı, asılsız suçlamalarda bulunduğu, suçlamalarla ilgili belgelerin eksik ve yanlış olduğunu'' ileri sürerek, şunları kaydetti: ''CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 13 Aralık 2010 günü TBMM Genel Kurul Toplantısı'nda bütçeyle ilgili görüşmeler sırasında yaptığı konuşmalarda ve gerekse sonraki açıklamalarında müvekkilimin onur, şeref ve haysiyetine yönelik, tahkir ve tezyif edici isnat ve ithamlarla, son derece ağır, katlanılması gayri kabil hakaretlere yer vermiştir. Kemal Kılıçdaroğlu, (Valilik, adliye ve belediye arasında şeytan üçgeni var. Bu arada tezgah dönüyor) diyecek kadar ileri gitmiştir. Bu nedenle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine 100 bin liralık manevi tazminat davası açtık.'' Avukat Mehmet Savruk, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki hakkında suçlamalarda bulunan CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkoloğlu hakkında da manevi tazminat davası açılması için çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.