AKP'li Özhaseki: Tarihe kayıt düşmüş, kitaplara geçmiş, konu olmuş hırsızlıklara bakın hepsinin altında CHP vardır

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Tescilli, iftiraları söylemiyorum. İftiralar havada uçuşuyordu. Onlarla ilgimiz yok. Ama tarihe kayıt düşmüş, kitaplara geçmiş, konu olmuş hırsızlıklara bakın hepsinin altında CHP vardır. Böyle bir dönemde biz iş başına geldik. Şehirlerimizde hizmet ettik, elimizden geleni yaptık." dedi.

1994 öncesinde ideolojik kamplaşmış bir belediye anlayışı olduğunu vurgulayan Özhaseki, “Genellikle soldan gelenler kafalarındaki sapkın düzene gidebilmek için Rusya, Çin ve Arnavutluk gibi bir ülke olabilmesi için bu ülkenin ellerindeki imkanları kullanırlar. Sınıf mücadelesi diyerek anarşiyi hortlatırlar. Kendi şehrimde bile birkaç kurtarılmış mahalle vardı. Üstelik sadece o anarşistlerin değil mafyanın da işgali vardı. Bir tarafta sol bir tarafta sağ mafya vardı. Bunları hep yaşadık” ifadelerini kullandı.

“Tarihe kayıt düşmüş, kitaplara geçmiş-konu olmuş hırsızlıklara bakın hepsinin altında CHP vardır”

Belediyecilik tarihine iz vuran hırsızlıkların çoğunun altında CHP olduğunu kaydeden Özhaseki, “Tescilli, iftiraları söylemiyorum. İftiralar havada uçuşuyordu. Onlarla ilgimiz yok. Ama tarihe kayıt düşmüş, kitaplara geçmiş, konu olmuş hırsızlıklara bakın hepsinin altında CHP vardır. Böyle bir dönemde biz iş başına geldik. Şehirlerimizde hizmet ettik, elimizden geleni yaptık. Millet sevdi ve destekledi. İkinci seçim geldiğinde yine millet bize oy verdi” dedi.

“Pandemide imtihanı geçen ülkelerin başında Türkiye var”

Pandemi dönemi yaşandığını ve 1,5 yıldır pandemi ile yatıp uyanıldığını aktaran Özhaseki, “Bu hastalığın neye mal olduğunu anladık. Gece gündüz onunla yatıp kalkıyoruz. Bu biraz kapanmayı seyahat özgürlüğünü engelledi. Bazı sektörlerde tabi ki daralmayı getirdi. Burada en önemli şey sizin hastane altyapınızın hazır olmasıydı. İnsanlarınızın sokakta kalmaması ve bu hastalıktan dolayı ölmemesiydi. Bu imtihanı geçen ülkelerin başında Türkiye var. Her hafta Cumhurbaşkanımız bir iki açılış yaptı. Sadece sağlık tesisi değil, 1,5 yıl içinde yüzlerce tesis açıldı. Köprüler, alt geçitler, tüneller, fabrikalar, harp sanayimizde gelişmeler oldu. Hepsini izliyorsunuz” ifadelerini kullandı.

“Amerika ve Avrupa birliği gibi ülkelerin terör devleti kurma fikrini onların başlarına geçirdik”

1,5 yılda Amerika ve Avrupa Birliği gibi ülkelerin, ülkemizin özellikle güney bölgesinde oluşturmak istedikleri terör devleti kurma ve başımıza bela etme fikrini onların yeni harita çizme işlerini başlarına geçirdiklerini vurgulayan Özhaseki, “Oraya oyun kurucu olarak gittik. Elimizi masaya vurduk ve istediğimizi yapıyoruz. Bu dönemde Ermenilerin Azerbaycan’da işgal ettikleri Türk İslam topraklarını ellerinden aldık ve çok şükür orada da bayrağımız dalgalanıyor. Ezanımız okunuyor” diye konuştu.

“Gemilerimiz hür bir şekilde geziyor”

Akdeniz’de birçok oyun oynandığını ve oranında çok şükür kendilerinin istediği gibi şekillendiğini anlatan Özhaseki, “Gemilerimiz hür bir şekilde geziyor. Karadeniz’de buluşlar yaptık. Geçen yıl bütün ülkeler gibi bunların içinde İspanya, İtalya gibi ülkeler küçülürken biz 1.7 büyüdük. Son çeyrekte de yüzde 7 gibi büyümeye imza attık. Elbette dezavantajlı gruplar vardı. Özellikle hizmet sektörü. Seyyah durunca otellerdeki işlerde duruyor. Lokanta, pastane, kahvehanelerdeki işlerde bir sıkıntı oluyor. Onlarında sıkıntılarını giderebilmek adına yardımlar yaptık. Allah’ın izniyle bugünlerde geride kalacak” şeklinde konuştu.

“Yıllardır bu ülkenin mücadele verdiği terör örgütlerinin sözcülüğünü yapanlar var”

Dışarıdaki güçleri de, şer güçlerini de herkesin bildiğini işaret eden Özhaseki, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İçimizde ne yazık ki o şer güçlerinin temsilciliğini yapanlar var. Bunlara karşı uyanık olacağız. Yıllardır bu ülkenin mücadele verdiği terör örgütlerinin sözcülüğünü yapanlar var. Amerika’nın emriyle burada onların sözcülüğünü yapanlar var. Burada Türkiye’nin iyiliğini istemeyenler var. Onlara karşı da uyanık olacağız. Biz çalışacağız gayret edeceğiz. Allah’ta bereketini ihsan edecek. İnşallah güzel günler bizim olacak.”