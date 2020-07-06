Özhaseki: Kriz dönemlerini en iyi şekilde atlatmış bir hükûmet var, niye erken seçime gidilsin ki?

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki , erken seçim tartışmalarına ilişkin "Cumhur İttifakı'nın 340 kadar milletvekili var, Meclis'te çoğunluk var. Kendi aralarında müthiş bir uyum var, 3 yıla yakın da bir süreleri var, ortada bir kriz de yok. Kriz dönemlerini de en iyi şekilde atlatmış bir hükûmet var. Niye erken seçime gidilsin ki?" dedi.

Katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özhaseki, yerel yönetimler için yasa teklifi hazırladıklarını, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, büyükşehir, il, ilçe, belde belediyelerinden ve alanında uzman kişilerden oluşan bir ekiple yasa taslağını tamamladıklarını belirtti.

Özhaseki, yerel yönetimler yasa teklifi hazırlığına ilişkin, "Yasa çalışmalarındaki temel amacımız, şehirlerimizi geleceğe taşıma yönünde, yerel yönetimleri çok daha güçlü hale getirmek ve halka hizmet standardımızı daha da yükseltmektir. Bu sebeplerden belediyelerimiz bu yasadan son derece memnun olacak" değerlendirmesinde bulundu.

"Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı demek, yerel yönetimlerin özerk yapısını sağlayın demek"

Muhalefet partili belediye başkanlarının Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile muhatap olmak istedikleri için görüşmeler olduğunu söyleyen Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bu belediyeler de yasa teklifi ile ilgili görüşler bildirdiler ama keşke 'CHP olarak teklifimiz bu' deselerdi. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in teklifi hariç diğerlerinde hiçbir şey yok. Hele hele Ankara Büyükşehirdeki arkadaş, 'Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı tanınsın' diyor, başka da bir şey demiyor. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı tanınsın demek Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde şerh koyduğu maddeleri kaldırın ki yerel yönetimlerin bağımsız, özerk yapısını sağlayın, kendi başına bağımsız birer kurum olsunlar demektir. Bunun arkasından federasyona gidilsin demek. Arkasından da referandumlarla ülkeden koparmak demek. Bunu Türkiye'de herkes bilir. Hele de bu teklifin milliyetçi olduğunu söyleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanından gelmesine açıkça söylüyorum, hayretler içinde izliyorum."

"Erken seçimin gündeme gelmesi anlamsız"

Özhaseki, gündemlerinde erken seçim olup olamadığı yönündeki soruya, bunu hayretler içerisinde izlediklerini söyleyerek şöyle devam etti:

"Niçin AKP ve Milliyetçi Hareket Partisi erken seçime gitsin ki? Yani gerçekten garip değil mi? Cumhur İttifakı'nın 340 kadar milletvekili var, Meclis'te çoğunluk var. Kendi aralarında müthiş bir uyum var, 3 yıla yakın da bir süreleri var, ortada bir kriz de yok. Kriz dönemlerini de en iyi şekilde atlatmış bir hükûmet var. Niye erken seçime gidilsin ki. Erken seçimin gündeme gelmesi anlamsız ve öyle bir gereklilik de yok. Ayrıca pandemi sürecinde Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nin artılarını gördük. Başkanlık Sistemi'nde çok çabuk karar alabilmenin faydalarını gördük."