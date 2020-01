Özhaseki: Kimliksiz ve sağlıksız şehirlere sahibiz (2)

\'HİZMET BELEDİYECİLİĞİ İLE KİMSEYİ AYIRMADIK\'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özshaseki, İzmir\'de düzenlenen Kentsel Dönüşüm ve Stratejik Yaklaşımlar Kurultayı\'na katıldıktan sonra İzmir Valisi Erol Ayyıldız\'ı makamında ziyaret etti. Özhaseki, daha sonra da partisinin il binasına geçti. Buradaki toplantıda ilk sözü alan İl Başkanı Bülent Delican, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu\'nu eleştirip, \"Hükümeti şikayet edip pirim yapmaya çalışan bir belediye başkanı var. Yerelde iktidar olmak istiyoruz, bunun için kadrolarımız da var. Kongre sürecimiz önümüzdeki hafta başlayacak. Teşkilat harmanıyla İzmir\'de gereken sonucu alacağız\" dedi.

Depremle mücadele etmenin kendisinin görevi olduğun söyleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, \"Türkiye\'de seferberlik ilan edildi, depreme hazırlık için. 1999 yılından önce yapılan 15 milyon yapıların yarısı riskli olası bir depremde bunlar yerle yeksan olur. İşte bunları yapmak benim birinci görevim. Depremle savaşılmaz, kavga edilmez. Ona hazırlık yapılır. Yılda 500 bin konutu değiştirerek devam edeceğiz\" dedi. Türkiye\'nin 1994 ve 2002 yıllarında dönüm noktalarını yaşadığını söyleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"1994 yılı belediyeler için dönüm noktasıdır. Ondan önceki belediyecilik anlayışı ile Türkiye bu günlere taşındı. Niye? İnsanlar göç ettiğinde planlı bir yapılanmaya gösterilmemişti. Yapılaşma ortaya çıkartılabilirdi o günlerde. Çöp dağlarının olduğu, suların akmadığı dönemler bizim dönemize geçtiği zaman şehirlerin eli yüzü ortaya çıktı. Bizim tek yaptığımız hizmetti. Hizmet belediyeciliği ile kimseyi ayırmadık. Madem bu ülkenin insanı hizmet edeceğiz, mazeret üretmeden. 28 Şubatları yaşamış insanlarız. Her türlü ön kesmeler. Hepsini yaşadım, kaç yüz tane dava açtılar umurumda bile değil. 2002 yılında Türkiye için büyük dönüm noktasıdır. Türkiye aynı Türkiye, hükümet binaları aynı, yasalar aynı. Ne değişti? Hükümet değişti. At sahibine göre kişniyor. İyi niyetle yola çıkarsanız, aklınızı kullanırsanız işleriniz rast gider. Hükümet etme açısından bizim dönemle geçmiş dönem hükümetleri kıyas bile kabul etmez\" dedi.

\'ESKİ TÜRKİYE BİTTİ\'

HDP\'nin, kendilerinin hükümet kurmaması için üst akıl yönlendirmesiyle seçimlere parti olarak girdiğini öne süren Özhaseki, Kuzey Irak\'taki referandum sürecine de değindi. Özhaseki, \"Bağımsız Kürt devleti mi olacak. Yapmasınlar güldürmesinler bizi. Kimin oyuncağı olacağı belli\" dedi. PKK\'nın siyasi ayağının saz çalıp türkü söylediğini, sonra çukur kazdığını ileri süren Özhaseki, \"Çukurlar kazıldı kazdıkları çukurlara o katiller sürüsünü gömdük. Şehirleri, ilçeleri temizledik. Dağları temizliyoruz inlerine girdik bir daha kalkamayacaklar\" dedi. FETÖ yapılanmasına da değinen Özhaseki, sözlerini şöyle tamamladı:

\"FETÖ belası başladı senelerce ara ara suçlanıyoruz ama 50 yıldır bu grup var. Ülkede sırıtık ifadeyle \'çocuklarınızı verin okutalım, biz hizmet eriyiz\' dediler. Zenginlere \'zekatınızı verin\' demediler mi? FETÖ denen bela, Ecevit\'e cennet vaat etmedi mi? Bunlar en çok Ak Partilileri, dindarları sevmediler. Bunlara Kur\'an ve sünnet müslümanlığı gelmiyor. Bunlarını müslümanlığı sapık FETÖ\'nün rüyaları. Böyle bir sapık anlayışla insanları senelerce kandırdılar. Gerçek yüzlerini 15 Temmuz\'da gördük. Karşılarında milletimiz ve Cumhurbaşkanımız vardı. Bu işin altından kalktık. Başka iktidar olsa bu işin altında kalırdı. Sonra DAEŞ belası. DAEŞ diye İslamcı grup yok. Mezhebi tarafı yok. Bu uyduruk örgüt. Kandırdıkları bir örgüt. Birçoğu maaşlı onları bahane edip şimdi hepsi Suriye\'de toplandı. Böyle bir rezillik yaşıyoruz. Onlara karşı en etkili mücadeleyi biz yaptık. Oyunlarını bozduk. Türkiye\'ye karşı gizli gizli yaptıkları düşmanlıkları artık aleni olarak yapıyorlar. Türk bakanının konuşması yasak FETÖ ve PKK katillerine her şey serbest. Bu millet sizden emir alacak millet değil. Hükümet sizden emir alacak hükümet değil. Eski Türkiye bitti\" dedi.



FOTOĞRAFLI