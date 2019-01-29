Özhaseki: İnançlarımızı özgürce yaşama noktasında 15 yılda bir yere geldik

AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, partisinin iktidarı döneminde ‘inançların özgürce yaşandığı bir noktaya gelindiği’ görüşünü dile getirdi.

Özhaseki, Sincan Kadın Kolları Vefa Toplantısı'na katıldı. Burada bir konuşma yapan Özhaseki, özetle şunları söyledi:

"Şimdi Meclis'te 100 kadar hanım kardeşimiz var. Yarısının başı açık, yarısının kapalı. Bunu söylemek bile ayıp. 'Açık mı, kapalı mı' derken, bile vallahi utanıyorum. Söylenmez ki bu konuşulacak bir şey değil, tercihleri insanın. Tabi ne oldu, laiklik tehlikeye mi düştü? Cumhuriyet'e bir şey mi oldu? Hayır. Huzur geldi, barış geldi, kol kola giriyorlar. Olması gereken de bu değil mi? Bugünlerin hepsi geride kaldı. Mücadele ederek, üstesinden geldik. Allah kötülere fırsat vermesin; çünkü bir şeyi başarabilmek ve kazanabilmek çok zordur. Bu saydığım AK Parti iktidarları dönemindeki gerek hükümet etmede gerek vesayetçi rejimi toprağa gömmede gerekse inançlarımızı özgürce yaşama noktasında 15 yıl içinde çok şükür bir yere geldik. Bundan dolayı son derece mutluyum. Bunun için büyük bir mücadele verildi; ancak kötülerin eline geçerse emin olun yıkmak çok kolay. Bir anda yıkarlar, bir anda mahvederler. Bina yapmak 3 sene; ama yıkmak 3 gün."