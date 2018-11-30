Özhaseki, Hacı Bayram-ı Veli Türbesi'ni ziyaret etti

AK Parti\'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Cuma namazı sonrası Hacı Bayram-ı Veli Türbesi\'ni ziyaret ederek dua etti.
AK Partİ’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Cuma namazını Hacı Bayram-ı Veli Camii\'nde kıldı. Namazın ardından cami avlusunda cemaatle tokalaşan Özhaseki, vatandaşların tebriklerini kabul etti. Özhaseki, daha sonra bitişikte bulunan Hacı Bayram-ı Veli Türbesi\'ni ziyaret ederek dua etti. Çıkışta gazetecilerin mikrofon uzattığı Özhaseki, “Cami önünde konuşmuyoruz. Cuma kılmaya geldik, duamızı ettik ayrılıyoruz\" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Özhaseke\'nin camiye gelişi
-Vatandaşların ilgisi
-Özhaseke\'nin camiden çıkışı
-Türbede dua etmesi
-Özhaseke\'nin açıklaması
-Detay
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Haber-Kamera: Mustafa TURAPOĞLU-Muhammet BAYRAM