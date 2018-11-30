Özhaseki, Hacı Bayram-ı Veli Türbesi'ni ziyaret etti

AK Parti\'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Cuma namazı sonrası Hacı Bayram-ı Veli Türbesi\'ni ziyaret ederek dua etti.



AK Partİ’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Cuma namazını Hacı Bayram-ı Veli Camii\'nde kıldı. Namazın ardından cami avlusunda cemaatle tokalaşan Özhaseki, vatandaşların tebriklerini kabul etti. Özhaseki, daha sonra bitişikte bulunan Hacı Bayram-ı Veli Türbesi\'ni ziyaret ederek dua etti. Çıkışta gazetecilerin mikrofon uzattığı Özhaseki, “Cami önünde konuşmuyoruz. Cuma kılmaya geldik, duamızı ettik ayrılıyoruz\" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Özhaseke\'nin camiye gelişi

-Vatandaşların ilgisi

-Özhaseke\'nin camiden çıkışı

-Türbede dua etmesi

-Özhaseke\'nin açıklaması

-Detay

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Mustafa TURAPOĞLU-Muhammet BAYRAM