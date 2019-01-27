AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, “Gece yarısı otellerde buluşuyorlar, dışarı basına yansıyınca da yarım ağız, 'Ne yapalım? Görüştük, onlar da demokratik örgüt' demeye başlıyorlar. Bu oyunların hepsinin farkındayız” dedi.

AKP'li Özhaseki, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'nca düzenlenen 'Vatan Kahramanlarıyla Gönül Buluşması' programına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada "PKK'nın siyasi uzantılarının kravatlı gezdiğini" söyleyen Özhaseki, şu ifadeleri kullandı:

"Onların sözcülüğünü yapanlar da var ne yazık ki. Onları legal göstermeye çalışanlar da var ne yazık ki. Onlarla gizli kapaklı pazarlıklar ederek, belediyeler üzerinden oyun oynayanlar da var ne yazık ki. İstanbul'da 'Acaba şurada Kürt nüfus biraz yoğunluklu. PKK'lılardan bir tanesinin siyasi uzantısını aday koyarsak, ittifak yaparsak, bize oy çok verirler bunlar' diyerek, pazarlık yapanlar da var. Güya bunu millet anlamayacak, görmeyecek zannediyorlar. Gece yarısı otellerde buluşuyorlar, dışarı basına yansıyınca da yarım ağız, 'Ne yapalım? Görüştük, onlar da demokratik örgüt' demeye başlıyorlar. Bu oyunların hepsinin farkındayız. Terörle mücadeleyi orada yavrularımız yaparken, burada onların siyasi uzantılarıyla oturup, pazarlık etmek, çıkarcı bir anlayışla belediyeler üzerinden daha çok oy devşirebilmek için vatan hainlerine yüz vermek, herhalde gafletin en büyüğü olsa gerek."

"Büyükşehirle çekişen ilçeler var"

İlçe- büyükşehir kavgasının vatandaşa hizmet götürmemekle sonuçlandığını belirten Mehmet Özhaseki, "Bugün zaten büyükşehirle çekişip, hizmet alamayan birçok ilçenin ve beldenin olduğunu biliyorum ben. Yazık oluyor onlara, günah oluyor. İnşallah sizler desteklerinizle dualarınızla bizi iş başına getirirsiniz biz de sizlere layık olmak için elimizden geleni yaparız" dedi.