Özhaseki: Doğmak bizim tercihimiz değil

AKP’nin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Özhaseki, başkentli olmamasına yönelik eleştirilere “Herkes bir yerden geliyor, doğmak bizim tercihimiz değil, Allah'ın bir takdiri” diyerek yanıt verdi.

AKP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, CNN TÜRK canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Özhaseki'nin açıklamaları özetle şöyle:

Önümüzdeki hafta sonuna kadar AK Parti'nin tüm adayları açıklanmış olacak. Yerel seçimler için aday belirleme sürecinde görevlendirilen arkadaşlarımız, kentlerde tebdil-i kıyafetle halkın nabzını tuttu.

(Ankaralı olmamak bir dezavantaj mı) Kılıçdaroğlu mikro milliyetçilik yaptı, doğru değil. Kendisi İstanbul'a aday olduğunda, İstanbullu muydu? Herkes bir yerden geliyor, doğmak bizim tercihimiz değil, Allah'ın bir takdiri.

Melih Bey ile birlikte Ankara'da hizmet belediyeciliği başladı. Eğer bugün milyonlarca metrekare yeşil alan yapılmışsa, bunların hepsi Melih Başkan yapmıştır, inkar etmemek lazım. Takdir etmek lazım. Herkesin bir yoğurt yiyişi var, benim tarzım ondan farklı, onun tarzı benden farklı. Herkes farklı karakterdedir. Ben sosyal medyayı çok fazla kullanmadım. Bu benim tarzım, bu benim tavrım. Karşı olduğum anlamına gelmez.