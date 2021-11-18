AKP'li Özhaseki’den LGBTİ+ açıklaması: Sapkınlıkları tasvip etmemiz mümkün değil

AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, LGBTİ+ bireylerle ilgili sında kullandığı "Madem Allah yaratmış, hepsinin başımızın üstünde yeri var" ifadelerinin bağlamından koparıldığını savundu.

Yeni bir açıklama yayınlayan Özhaseki, TV100'de yayınlanan programda verdiği cevaba yönelik, "Bir TV kanalında yaratılıştan kaynaklanan farklı bireylerle ilgili söylemiş olduğum sözler, tamamıyla bağlamından koparılıp başka mecralara çekildi. Çok uzun süren bir röportaj yayın süresi dikkate alınarak kısaltıldığında bazen vermek istediğiniz ana mesaj kayboluyor" dedi.

Sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamada, "Meramımın tam anlaşılması için bir kez daha açıkça sözlerimi tekrarlıyor ve sözlerimin de arkasında olduğumu ifade ediyorum" diyen Özhaseki sözlerini şöyle sürdürdü:

"Saygı duymak esastır ve başımızın üstünde yeri vardır"

“Kainatı ve insanları Allah yaratmıştır. Yaratan hiçbir şeyi boş ve anlamsız yaratmamıştır. Yaratılan her şeyde bir hikmet vardır. İnsanoğlu için yaratılıştan gelen farklılığın ve rahatsızlığın (hünsa) kınanacak bir tarafı yoktur. Onlara saygı duymak esastır ve başımızın üstünde yeri vardır. Ancak sonradan yapılan geleneklerimize, göreneklerimize, inanç değerlerimize aykırı olarak tercihen yapılan ve aile kurumumuzu ifsat eden birtakım sapkınlıkları tasvip etmemiz asla mümkün değildir. Konuşmamın bütününde verdiğim ve anlatmak istediğim mesaj buydu. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."