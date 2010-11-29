T24 LogoT24 Logo
Spor

ÖZHAN CANAYDIN ANISINA TOPLANACAKLAR İSTANBUL (A.A)

29 Kasım 2010 14:39

-ÖZHAN CANAYDIN ANISINA TOPLANACAKLAR İSTANBUL (A.A) - 29.11.2010 - Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan Galatasaray'da, 2 Aralık Perşembe günü önemli bir toplantı yapılacak.  Merhum kulüp başkanı Özhan Canaydın hastalandığında kendisinin şerefine Savarona yatında 150 kişilik akşam yemeği veren kulüp divan kurulu üyesi avukat Yılmaz Toköz, 2 Aralık Perşembe günü saat 13.00'de, Caddebostan'daki Büyük Kulüp'te Özhan Canaydın anısına bir toplantı ve öğle yemeği düzenledi.  Toplantıya Canaydın ailesinin özel olarak davetli olduğu ve ayrıca dvd gösterisinin yapılacağı duyuruldu. Toplantıya Bodrum'da bulunan Ali Uras dışındaki kulüp eski başkanlarının ve eski yöneticilerinin katılacağı bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24