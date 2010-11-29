-ÖZHAN CANAYDIN ANISINA TOPLANACAKLAR İSTANBUL (A.A) - 29.11.2010 - Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan Galatasaray'da, 2 Aralık Perşembe günü önemli bir toplantı yapılacak. Merhum kulüp başkanı Özhan Canaydın hastalandığında kendisinin şerefine Savarona yatında 150 kişilik akşam yemeği veren kulüp divan kurulu üyesi avukat Yılmaz Toköz, 2 Aralık Perşembe günü saat 13.00'de, Caddebostan'daki Büyük Kulüp'te Özhan Canaydın anısına bir toplantı ve öğle yemeği düzenledi. Toplantıya Canaydın ailesinin özel olarak davetli olduğu ve ayrıca dvd gösterisinin yapılacağı duyuruldu. Toplantıya Bodrum'da bulunan Ali Uras dışındaki kulüp eski başkanlarının ve eski yöneticilerinin katılacağı bildirildi.