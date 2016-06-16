Özhan Canaydın'ın oğluna 'hileli iflas'tan 8 yıl hapis istemi

Galatasaray'ın 3 dönem başkanlığını yapan Özhan Canaydın'ın oğlu Ahmet Murat Canaydın hakkında 'görevi kötüye kullanmak' ve 'hileli iflas' iddiasıyla 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

CNN Türk'ün haberine göre, 22 Mart 2010'da hayatını kaybeden Özhan Canaydın tarafından Bursa'da 1985 yılında kurulan ve Türkiye'nin yabancı ortaklı ilk konfeksiyon şirketi olarak bilinen Biesseci Bursa Tekstil Sanayi ile birlikte 4 şirket için, Bursa 2'nci Ticaret Mahkemesi'ne İstanbul Barosu avukatlarından Necdet Budak tarafından iflas erteleme başvurusu yapıldı. Başvuruyu 26 Şubat 2013 günü değerlendiren mahkeme iflas erteleme kararı verdi.



Yeminli Mali Müşavir Zeki Tekar, Serbest Mali Müşavir Ali Kahve ve Tekstil Mühendisi Aysel Korkmaz'ın kayyum olarak atandığı şirketler aleyhine yapılmış ve yapılacak her türlü takipteki muhafaza, teslim, tahliye ve icra işlemleri durduruldu.

Daha sonra Bursa 2'nci Ticaret Mahkemesi'nde görülen davada ise, Biesseci firması için uygulanan tedbir kararı kaldırıldı. Alacaklı firmalar, Bursa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada tekstil makineleri ve kumaşları aldı.



Mahkeme iflaslarına karar verdi





Fabrikaların son durumu ile ilgili 10 Ocak 2014 tarihinde görülen duruşmada kayyumların görevlerine son verilip, Biesseci A.Ş. hakkındaki iflas erteleme davası ret edilerek şirketin iflas ettiği kararı alındı.



Diğer şirketler Liberteks Tekstil ve Konfeksiyon A.Ş., Barka Tekstil Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., BM Ütücülük ve Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Bie Bursa İpek Emprime Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin de iflaslarına karar verildi. Karar sonrası tedbir kararları da kaldırıldı.





8 yıla kadar hapis istemi

Daha sonraki süreçte, hakkında 20'nin üzerinde dava açılan Biesseci Bursa Anonim Şirketi yöneticisi merhum Özhan Canaydın'ın oğlu 47 yaşındaki Ahmet Murat Canaydın 50 yaşındaki Vedat Kantar, 26 yaşındaki Cemil Boston ile emekli icra memuru 68 yaşındaki Adem Bıllı hakkında, Hisar Tekstil'in şikayeti üzerine Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan 'görevi kötüye kullanmak', 'hileli iflas' suçlamasıyla ilgili davaya devam edildi.



8 yıla kadar hapsi istenen Ahmet Murat Canaydın duruşmadaki ifadesinde, "Şirket için attığım imzadan dolayı şahsi eşyalarım, şahsi borcumdan dolayı da fabrikadaki eşyalarda haciz işlemi uygulandı. Fabrikayı ben hiç bir firmaya kiraya vermedim. Yöneltilen suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum" dedi.





İşçilerden müdahillik başvurusu





Diğer sanıkların da suçlamaları kabul etmediği duruşmada ilginç bir gelişme yaşandı. Yargılamadan haberdar olan Biesseci'de çalışan işçiler alamadıklarını öne sürdükleri tazminat ve izin paralarını gerekçe göstererek davaya müdahil olmak için dilekçe verdiler. Mahkeme heyeti yargılamayı eksik evrakların beklenmesi için erteledi.





Karşılıksız çeke hapis cezası yeniden geliyor



Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde Biesseci Bursa Tekstil Sanayi ile birlikte bünyesinde bulunan dört şirket 27 bin metrekaresi konfeksiyon, 15 bin metrekaresi boyahane, 4 bin metrekaresi örme tesisi olmak üzere toplam 47 bin 500 metrekare kapalı alanda faaliyet gösteriyordu.



Bu firmalar GAP, Quiksilver, Calvin Klein, Timberland, Dolce & Gabbana gibi birçok markaya da fason üretim yapıyordu. Yaklaşık bin 300 kişiye istihdam sağlayan fabrikalar, ekonomik zorluklar nedeniyle çalışanların sayısını 900 kişiye kadar düşürmüştü. Hisselerin çoğunluğu Canaydın ailesinde olan şirketler, 2011 yılında toplam ihracatının yüzde 37'sini Almanya'ya, yüzde 30'unu Fransa'ya kalan bölümünü İngiltere, İtalya, Belçika, Hollanda, ABD, Polonya'ya yapıyordu.