Özgürlükçü Demokrasi'nin 3 editörü ve 1 çalışanı tutuklandı

28 Mart'ta kayyım atanmasının ardından yapılan operasyonda gözaltına alınan Özgürlükçü Demokrasi gazetesi editörleri Mehmet Ali Çelebi, Reyhan Hacıoğlu, Hicran Urun ve gazetenin çalışanı Pınar Tarlak bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Gazeteciler “örgüt üyeliği” iddiasıyla tutuklanırken gazetenin 3 çalışanı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Özgürlükçü Demokrasi gazetesi ve gazetenin basıldığı Gün Matbaacılık’a kayyım atanmasından sonra başlatılan soruşturma kapsamında 4 Nisan’da gözaltına alınan gazetenin 7 editör ve çalışanı, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne getirildi.

Gazete Karınca'nın haberine göre, gazetecilerin ifadelerini almayan savcı, gazetenin editörleri Mehmet Ali Çelebi, Reyhan Hacıoğlu ve Hicran Urun ile çalışanları Pınar Tarlak ve Ramazan Sola’yı tutuklama talebiyle 3’üncü Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti.

Savcı, gazetenin çalışanı Nedim Demirkıran ve eski çalışanı Mehmet Beyazit’in ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep etti.

Mahkeme, Mehmet Ali Çelebi, Reyhan Hacıoğlu, Hicran Urun ve Pınar Tarlak “örgüt üyeliği” iddiasıyla tutuklanmasına, diğer üç isim adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

22 kişi tutuklanmıştı

Aynı operasyon kapsamında gözaltına alınan Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi’nin İmtiyaz Sahibi İhsan Yaşar ve Sorumlu Yazıişleri Müdürü İshak Yasul, “Örgüt üyesi olmak” ve “Örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla tutuklanmıştı. Öte yandan 28 Mart’ta yapılan operasyonla gözaltına alınan Gün Matbaacılık’ın 20 çalışanı da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.