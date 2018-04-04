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Özgürlükçü Demokrasi ve M.A.'ya operasyon; gazeteciyi bulamadılar, babasını gözaltına aldılar

Soruşturmada gizlilik kararı olduğu belirtildi

04 Nisan 2018 14:04

Özgürlükçü Demokrasi gazetesi ve Mezopotamya Haber Ajansı çalışanlarının evlerine baskın düzenlendi. Dört gazeteci ve MA muhabiri Berzan Güneş’in babası gözaltına alındı.

Reyhan Hacıoğlu, Pınar Tarlak, Hicran Urun ile eski Özgürlükçe Demokrasi çalışanlarından Mehmet Beyazıt gözaltına alınırken gözaltına almalar ile ilgili bir gerekçe gösterilmedi ve soruşturmada “gizlilik” kararı olduğu belirtildi.

Gazetenin editörlerinden Reyhan Hacıoğlu’nun kaldığı evde yapılan aramada, haber takibi sırasında kullanılan gaz maskesi ile Özgürlükçü Demokrasi gazetesinin kimi sayılarına, kitap, mektup ve fotoğraflara el konuldu.

Iğdır’da ise M.A. muhabiri gazeteci Berzan Güneş’in hakkında gözaltı kararı olduğu gerekçesiyle evine polis baskını düzenlendi. Ev aramasının ardından polisler el koydukları bazı kitapları gerekçe göstererek, gazetecinin 68 yaşındaki babası Ahmet Güneş’i gözaltına aldı. Gazeteci Güneş’in baskın sırasında evde bulunmadığı belirtildi.

Daha önce kayyım atanan Özgürlükçü Demokrasi gazetesi ve Gün Matbaacılık’ın TMSF'ye devredilmesine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 28 Mart günü gerçekleştirilen polis baskını ile kurum yöneticileri ve çalışanları gözaltına alınmıştı.

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